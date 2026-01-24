Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, genele yayılan alımların etkisiyle 13.030,83 puanı görerek rekor kırdı. Faiz indirimleri ve mali disiplin borsayı tetiklerken, uluslararası gerilimler değerli metalleri yeni zirvelere taşıdı. Ons altın 4.967 dolar, ons gümüş 99,38 dolar, gram altın 6.926 TL, gram gümüş 138,5 TL seviyesini test etti…

Ekonomi yönetiminin uyguladığı politikalar kapsamında dezenflasyon sürecindeki olumlu gidişat ve Türkiye’nin jeopolitik duruşu, TL varlıklara talebin artmasını sağlıyor. Küresel ekonominin birçok zorlukla mücadele ettiği bu dönemde, yurt içinde uygulanan politikaların etkileri daha net hissedilmeye başladı. Bu kapsamda dezenflasyon süreci sürerken, bu durum gelecek dönemde enflasyonun daha da yavaşlayacağı beklentilerini öne çıkarıyor. Bu süreçte zayıf dolar ve gerileyen petrol fiyatları hâlihazırda dezenflasyon sürecine destek verirken, hissedilen olumlu etkinin kısa vadede sürebileceği tahmin ediliyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) önceki günkü faiz indiriminden sonra da dün bankacılık hisselerinde yüzde 2’nin üzerinde yükselişler yaşandı. Türkiye’nin 5 yıllık kredi risk primi de (CDS) 202,7 baz puana inerek Mayıs 2018’den bu yana en düşük seviyesini gördü.

Öte yandan TCMB toplam rezervleri de 16 Ocak haftasında 205 milyar 177 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bu gelişmelerin pozitif etkisi pay piyasalarında da görüldü. Yeni yıla hızlı başlayan Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi rekorlar kırarak yükselişine devam ediyor. Haftanın son işlem gününde yurt dışındaki siyasi ve jeopolitik risklerin azalmasında bulduğu destekle yükselen BIST 100 endeksi 13.030,83 puanı görerek rekor kırdı.

