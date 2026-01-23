Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin enerji alanındaki üretim hedeflerini açıkladı. Akkuyu Nükleer Santrali’nin ardından Sinop ve Trakya’da da nükleer projeler planlandığını belirten Bayraktar, doğal gaz ve petrol üretiminin artacağını vurguladı.

AK Parti Manisa Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı, Manisa İl Halk Kütüphanesi Konferans Salonu’nda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın katılımıyla gerçekleşti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan toplantının açılış konuşmasını AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut yaptı.

AKKUYU'NUN YANINA SİNOP VE TRAKYA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Türkiye’nin doğal gaz ve petrol üretiminde önemli adımlar attığını, Gabar ve Karadeniz’de yapılan yeni keşiflerle üretimin artacağını söyledi. Bayraktar, “Türkiye’nin 70 yıllık rüyası Akkuyu Nükleer Santrali’nde ilk elektrik üretimi bu sene gerçekleşecek. Akkuyu’nun yanına Sinop’u ve Trakya’yı da koyacağız ve Türkiye’yi nükleer enerji liginde üst sıralara taşıyacağız” dedi.

DOĞAL GAZ ARAMA FAALİYETLERİ YAYILACAK

Bakan Bayraktar, Türkiye’nin sadece kendi enerji kaynaklarını üretmekle kalmayacağını, yakında Somali, Pakistan, Kazakistan ve Irak’ta da petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerinin başlayacağını belirtti. Bu çalışmaların milli bir politika olduğunu vurgulayan Bayraktar, vatandaşlara enerji desteğinin devam edeceğini, doğal gaz ve elektrik faturalarının devlet tarafından önemli ölçüde karşılandığını hatırlattı.

Bayraktar, Soma’daki maden ve enerji tesislerine de değinerek, santrallerin enerji üretimine katkısının süreceğini ve işçi haklarının her zaman gözetildiğini söyledi.

Toplantı, Bakan Bayraktar’ın konuşmasının ardından basına kapalı olarak devam etti. Etkinliğe Bakan yardımcıları, AK Parti Manisa milletvekilleri, ilçe ve belediye başkanları, kadın ve gençlik kolları başkanları ile partililer katıldı.

