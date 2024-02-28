PTT'den UETS uyarısı! 'Haberim yoktu' dedi, 650 bin TL ödedi

Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) üzerinden gönderilen haciz ihbarnamesinden haberdar olmayan vatandaş, 650 bin lira ödemek zorunda kaldı. Vatandaşları uyaran PTT, UETS hesabı bulunanların düzenli olarak hesaplarına giriş yaparak tebligatlarını takip etmeleri gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Konya'da bir vatandaş, Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) üzerinden haciz ihbarnamesi gönderilmesi üzerine tebligattan haberdar olmadığını belirtti, 650 bin lira ödemek zorunda kaldı. Vatandaşın yaşadığı mağduriyet sonrası PTT'den UETS hizmeti ile ilgili detaylı açıklama yapıldı.

UETS'de gerçek kişiler için e-tebligat hesaplarının online ya da PTT müdürlüklerine yapılan başvuru üzerine açıldığı belirtilen açıklamada "Zorunlu alıcı olan hesaplar ise ilgili kamu kurumlarından iletilen bilgiler doğrultusunda oluşturulmakta ve hesap sahibinin kendisi tarafından aktif edilerek kullanıma açılmaktadır. Bu doğrultuda e-tebligat (UETS) adreslerinin kullanıma açma işlemleri müşterilerimizin başvurusu ve bilgisi dahilinde gerçekleştirilmektedir" denildi.

"İLETİŞİM ADRESLERİNİN DOĞRULANMASI İSTENMEKTEDİR"

"Hesabın kim tarafından hangi doğrulama yöntemi kullanılarak, hangi IP adresinden açıldığına dair kesin kanıt niteliğinde delil oluşturulmakta ve 30 sene saklanmaktadır" ifadesinin yer aldığı açıklamada, şu bilgiler yer aldı:

"Elektronik Tebligat Yönetmeliği kapsamında, hesaplarına elektronik tebligat gönderisi gelen müşterilerimizin cep telefonlarına SMS, e-mail ile bildirim iletilmektedir. Bu sebeple hesap açılışında, iletilecek tebligatlardan haberdar olunması için müşterilerden iletişim bilgilerini (cep telefonu ve e-posta adreslerini) kaydetmeleri talep edilmekte ve iletişim adreslerinin doğrulanması istenmektedir.

Cep telefonu ya da e-posta adresini kaydetmeyen ve doğrulamayan hesaplara tebligat geldiğinde bilgilendirme iletisi gönderilememektedir. UETS'de 7201 sayılı Tebligat Kanunu kapsamında tebligat göndermeye yetkili kamu kurumları (mahkemeler, icra daireleri, noterler, vb.) tebligat gönderimi yapabilmekte, gerçek kişi kullanıcıların herhangi bir gönderim yapma (tebligat, bildirim vb.) yetkisi bulunmamaktadır.

"TEBLİGATLAR 5. GÜNÜN SONUNDA YAPILMIŞ SAYILIR"

UETS'de alıcı olarak tanımlı bulunan hesap sahiplerinin düzenli olarak hesabına giriş yaparak tebligatlarını kontrol etmesi gerekmektedir. Tebligat Kanunu'nun ilgili hükmü doğrultusunda e-tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen 5. günün sonunda yapılmış sayılmaktadır. Elektronik tebligat bildirimi almak isteyen hesap sahiplerinin UETS'de kayıtlı iletişim bilgilerini doğrulamaları ve güncel tutmaları önem arz etmektedir."