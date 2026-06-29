Birçok vatandaşı ilgilendiren karar Resmî Gazete'de yayımlandı. Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu'nun aldığı kararla ilaç fiyatları, tedavi ücretleri, tıbbi malzemeler ve evde sağlık hizmetlerine ilişkin önemli düzenlemeler yapıldı.

Resmî Gazete'de yayımlanan yeni kararla birlikte ilaç ve tedavi ücretlerine ilişkin birçok kalemde kapsamlı düzenlemeye gidildi. İlaç fiyatlarından ameliyat puanlarına, tıbbi malzemelerden evde sağlık hizmetlerine kadar pek çok alanda değişiklik yapıldı. Bazı ilaçlar geri ödeme kapsamından çıkarılırken, çeşitli tıbbi işlemlerin puanları yeniden belirlendi ve evde sağlık hizmetlerine ilişkin yeni uygulama esasları getirildi. Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu tarafından alınan bu kararlar kademeli olarak yürürlüğe girecek.

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YURT DIŞI İLAÇ FİYAT LİSTELERİ GÜNCELLENDİ

İşte düzenlemeler kapsamında özellikle yurt dışından temin edilen ilaçların fiyat listelerinde ki güncellemeler:

Yurt dışı ilaç listesinde yer alan ve büyüme hormonu eksikliğine bağlı tedavilerde kullanılan mecasermin etken maddeli 'INCRELEX 10 MG/ML 4 ML 40 MG Flakon' isimli ilacın fiyatı 680 euro olarak güncellendi.

Resmi Gazetede yayımlandı! İlaç ve tedavi ücretlerine yeni düzenleme

Kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar başta olmak üzere birçok yurt dışı menşeli ilacın fiyatında euro bazında artışa gidildi. Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) eki "Yurt Dışı İlaç Fiyat Listesi"nde yapılan değişiklikle, bu ilaçları kullanan hastaları yakından ilgilendiren yeni fiyatlar yürürlüğe girecek.

Resmi Gazetede yayımlandı! İlaç ve tedavi ücretlerine yeni düzenleme

Karar kapsamında, yapılan bir diğer değişiklik ise, epilepsi tedavisinde kullanılan rufinamid etken maddeli 'RUFINAMIDE TABLETS USP 400 MG' isimli ilaç, 199 euro fiyatla yurt dışı ilaç listesine eklendi.

Resmi Gazetede yayımlandı! İlaç ve tedavi ücretlerine yeni düzenleme

EVDE SAĞLIK HİZMETLERİNDE YENİ DÜZENLEMELER

Komisyonun aldığı kararlar doğrultusunda tıbbi malzeme listeleri, fizik tedavi hizmetleri ve evde sağlık uygulamalarında da çeşitli değişiklikler yapıldı. Ayrıca kronik solunum yolu hastalıklarının tedavisinde uygulanan pulmoner rehabilitasyon hizmetlerinde seans limitleri, doktor raporu şartları ve uygulama esasları yeniden düzenlenerek güncellendi.

Sağlık sorunu yaşayan birçok vatandaşı ilgilendiren yeni düzenlemelerin bir kısmı, Resmî Gazete'de yayımlanmasının ardından 5 iş günü içinde yürürlüğe girecek. Diğer maddeler ise Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirlenen tarihler doğrultusunda kademeli olarak uygulanacak.

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