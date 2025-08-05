Rusya'da 75 havalimanı modernize edilecek! Batılılar pazardan çekildi Türk firmalar öne çıktı

HABER MERKEZİ ANKARA - Türkiye’nin yurtdışındaki inşaat projelerini gerçekleştirdiği ülkeler arasında ilk sırada yer alan Rusya, 2030’a kadar en az 75 havalimanını modernize etme kararı aldı.

Ticaret Bakanlığının inşaat sektörüne gönderdiği bilgilendirme notunda, Rusya-Ukrayna krizi sonrası pazardan çekilen batılı firmaların yerine Türk firmalarının bu projelerde öne çıkabileceği ifade edildi.

Bu çerçevede Türk firmalarının Moskova Ticaret Müşavirliği ile iletişime geçebilecekleri belirtildi. Türkiye’nin 50 yılı aşkın bir süredir inşaat projeleri gerçekleştirdiği ülkeler arasında Rusya ilk sırada yer alıyor. Ticaret Bakanlığının verilerine göre Türk inşaat firmalarının yurtdışında üstlendikleri projeleri kapsamında, Rusya’da bugüne kadar 103,1 milyar dolarlık proje yürütüldü. Türk müteahhitlik sektörü, yıllık uluslararası müteahhitlik gelirlerinden en çok pay alan ilk 10 ülke arasında bulunuyor.

Yurt dışı müteahhitlik sektörü 1972’den bu yana 137 ülkede 543,6 milyar dolar tutarında 12 bin 627 proje üstlendi. Türk müteahhitlerin bugüne kadar yurt dışında üstlendiği projelerde yüzde 14,1 ile kara yolu, tünel ve köprüler ilk sırayı aldı.

Bu sektörü, yüzde 13,4 ile konut, yüzde 8,5 ile enerji santrali, yüzde 7,1 ile demir yolu ve yüzde 6,8 ile ticaret merkezi projeleri takip etti. Ticaret Bakanlığı verilerine göre Türk müteahhitlik sektörü yurt dışında 2025 ilk ayında 6,2 milyar dolarlık iş yaptı. Bu yıl üstlenilen projelerde ortalama tutar 66,5 milyon dolara yaklaşırken, bu dönemde 378 proje üstlenildi. Öte yandan, 2024 yılında 43 Türk firması, dünyanın en büyük 250 uluslararası yüklenicisi arasında gösterilmişti.