Rüzgârda yerli üretimi artıracak hamle! İş Grubu türbin üreticisi Ateş Çelik’e ortak oluyor

İş Bankası Grubu iştiraklerinden İş Enerji ve Maxis Girişim Sermayesi yönetimindeki Temiz Enerji Fonu ve Atlas Fonu ile Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’nın (TSKB) ana yatırımcı olduğu Türkiye Yeşil Fonu, rüzgâr türbini üreticisi Ateş Çelik’e ortak oluyor.

ÖNDER ÇELİK İSTANBUL - Ortaklık sonrasında Ateş Çelik bünyesinde yeni yatırımlar yapılması ve ihracat kapasitesinin artırılarak yurt dışı pazar payının yükseltilmesi ve rüzgâr enerji santrali aksamlarının uçtan uca yerli üretimi hedefleniyor. İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, bugün Grup bünyesindeki yatırım fonlarıyla 600 milyon dolarlık kaynağı girişimcilik alanındaki iş birliklerine ayırdıklarını söyledi. Yatırımla birlikte Ateş Çelik’in kanat üretimi de yapacağını ifade eden Aran, “Toplam 45 milyon avro tutarında bir yatırım gerçekleştiriyoruz. Bunun 20 milyon avroluk kısmı Türkiye Yeşil Fonu’nun katkısı. 25 milyon avro ise Maxis Girişim Sermayesi’nin Temiz Enerji ve Atlas Fonları üzerinden sağlanıyor. Sürdürülebilirlik vizyonumuzun bir parçası olan, yenilenebilir enerji konusundaki yatırımlarımızı yöneten İş Enerji şirketimizle Ateş Çelik’e yüzde 15 oranında ortak oluyoruz” dedi.

TEMMUZDA 350 BAZ PUAN İNDİRİM BEKLİYORUM

Enflasyonla mücadele kapsamında krediye erişimin zorlaştığını, ortaklık yoluyla kaynak temininin öneminin arttığını vurgulayan Hakan Aran, kredilerde sıkı duruşun devam edebileceğini ifade etti. Aran, “Temmuzda 350 baz puan faiz indirimi bekliyorum” dedi.