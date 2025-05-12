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Sanayi, ticaret ve hizmet uçuşta! Mart'ta ciro patladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Sanayi, ticaret ve hizmet uçuşta! Mart&#039;ta ciro patladı
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

TÜİK'e göre Mart 2025'te sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinden oluşan toplam ciro endeksi yıllık bazda %33,4 artış gösterdi. Aylık bazda ise toplam ciro %4,2 artarken, inşaat sektörü %4,6 geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart ayı Ciro Endeksleri verisini paylaştı.

Buna göre sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2025 yılı Mart ayında yıllık yüzde 33,4 arttı.

Sanayi, ticaret ve hizmet uçuşta! Mart'ta ciro patladı - 1. Resim

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2025 yılı Mart ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 25,1 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde 26,3 arttı, ticaret ciro endeksi yüzde 37,8 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 35,9 arttı.

TOPLAM CİRO AYLIK YÜZDE 4,2 ARTTI

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2025 yılı Mart ayında aylık yüzde 4,2 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2025 yılı Mart ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 5,5 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde 4,6 azaldı, ticaret ciro endeksi yüzde 5,8 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 0,5 arttı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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