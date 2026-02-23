Türkiye imalat sanayisinde yatırım dinamikleri değişiyor.

Önder Çelik / İSTANBUL - GNC Makina Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Çetinkaya, sanayicinin artık makineyi yalnızca bir donanım olarak değil, toplam üretim maliyetini optimize eden bir mühendislik çözümü olarak gördüğünü belirtti.

2026’da takım tezgâhları pazarının küresel ölçekte 95 milyar doları aşacağını öngördüklerini belirten Çetinkaya, “Yatırım kararlarında artık makinenin fiyatından çok sahadaki performansı, çevrim süreleri, enerji tüketimi ve satış sonrası hizmet gücü belirleyici hâle geliyor. Bu durum, sektör genelinde daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir büyüme yapısına geçişi destekliyor” dedi.

Geçen yıl Türkiye genelinde makine sektörünün yaklaşık yüzde 10 daraldığına dikkat çeken Çetinkaya, GNC Makina’nın bu tabloyu tersine çevirerek yüzde 8 büyüme ve 2,5 puanlık pazar payı artışı yakaladığını açıkladı. Çetinkaya, bu başarının arkasında, müşteriye sadece standart ürün sunmak yerine, üretim hedeflerine uygun terzi usulü projelendirme yapmalarının yattığını belirtti. Bu yıl portföyüne ekleyeceği yeni global markalar ve verimlilik odaklı yeni satış modelleriyle yüzde 15’lik bir büyüme öngören şirket, 2026’da sanayicinin en büyük iki sorunu olan ‘finansmana erişim’ ve ‘nitelikli iş gücü’ konularına odaklanıyor.

Şirketin yeni dönem stratejik yol haritasında öne çıkan başlıklar ise şunlar:

Operasyonel Kiralama: Yüksek teknolojiye sahip makineler, sanayicinin üzerinde ağır bir finansal yük oluşturmadan, esnek kiralama modelleriyle üretim hatlarına dâhil edilecek.

Robotik Entegrasyon: Artan işçilik maliyetleri ve verimlilik ihtiyacı doğrultusunda robotik çözümlere ve uygulama mühendisliğine yönelik yatırımlar hız kazanacak.

İnsan Kaynağı: Sektörde 9 milyondan fazla etkileşim alan CNC Masters projesi geliştirilerek, operatörlerin yetkinliklerini artırmaya devam edecek.



