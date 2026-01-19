Otomobil severlerin tercihleri, markaların 2025 yılı performansına da doğrudan yansıdı. Sadece BYD ve Tesla, satışlarını %100’ün üzerinde artırmayı başardı. Çinli Chery 1 yılda %86 satış kaybı yaşarken; Fiat, Ford ve Dacia’da da düşüşler dikkat çekti. İşte 2025’te satışları en çok artan ve azalan markalar…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Otomobil satışları 2025 yılında 1 milyon 84 bin adedi aşarak rekor kırarken; otomobil severlerin tercihleri, markaların performansına da doğrudan yansıdı. Toplam pazarda sadece BYD ve Tesla, satışlarını %100’ün üzerinde artırmayı başardı. Buna karşılık Fiat ve Ford’da ise düşüşler dikkat çekti.

SATIŞLARI ARTAN MARKALAR Geçen yıl toplam satışları 20 bin adedin üzerinde gerçekleşen markalara bakıldığında; -BYD 45 bin 537 adet satışa karşılık, %446,60 artış oranıyla birinci sırada yer aldı. -Tesla 31 bin 509 adet satış karşılığında %173,18 artış oranıyla ikinci oldu. -Toyota 76 bin 620 adet satış sonrasında %47,53 artış oranıyla ilk 3'e girdi. -Kia'da satış hacmi %41,48, BMW'de %31,83, TOGG'da %29,66, Audi'de %26,05, Volkswagen'de %18,98, Hyundai'de %13,27 ve Renault'ta ise %11,74 arttı.

SATIŞLARI AZALAN MARKALAR 2025 yılındaki satışları önceki yıla göre gerileyen markalara bakıldığında ise (1000 adet ve üzeri satışa ulaşan markalarda) tablo şöyle gerçekleşti: -MG: 2 bin 280 adet (%-86,71)

-Chery: 28 bin 579 adet (%-49,90)

-Honda: 16 bin 137 adet (%-31,72)

-Land Rover: 2 bin 085 adet (%-29,87)

-Dacia: 25 bin 405 adet (%-24,52)

-Seat: 9 bin 857 adet (%-20,95)

-Fiat: 71 bin 787 adet (%-17,61)

-Ford: 26 bin 454 adet (%-10,82)

FİAT’TA DÜŞÜŞ VAR, FAKAT… Türkiye pazarında en çok satan markalar arasında ilk sıralarda yer almasına rağmen Fiat, geçen yıl, 2024’e göre %17,61 oranında satış kaybı yaşadı. Fiat, markalar bazında dördüncü sırada yer almaya devam etti. Egea Sedan ise 42 bin 838 adet satışla en çok satan üçüncü model oldu. Egea Cross modeli de 26 bin 820 adet satış performansı ile “ilk 10” listesinde yer aldı.

FORD, TİCARİDE LİDER Türkiye pazarında ticari araçta lider konumda bulunan Ford ise otomobil kategorisinde düşüş yaşıyor. Geçen yıl Ford, otomobilde %%10’un üzerinde satış kaydı yaşadı. Renault çatısı altında yer almasına rağmen Daica da satışlardaki düşüşle dikkat çekti. Sektör temsilcileri, “Duster” modelinin Renault’a geçmesinin bunda etkili olduğunu ifade ediyor.



