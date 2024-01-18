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    Savaşın faturası Rusya'nın kasasını silip süpürdü! Dolardan sonra eurosu da tükendi

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    Rusya Maliye Bakanlığı, Ulusal Refah Fonu'ndaki euro varlıklarının sıfıra indiğini açıkladı. Rusya, fondaki dolar rezervlerini Temmuz 2021'de, sterlin ve Japon yeni rezervlerini de 2022'de bitirmişti.

    Savaşın faturası Rusya&#039;nın kasasını silip süpürdü! Dolardan sonra eurosu da tükendi
    Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Konuyla ilgili Rusya Maliye Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada, Ulusal Refah Fonu'nun 2023 sonu itibarıyla durumuna ilişkin bilgilere yer verildi. Ulusal Refah Fonu'nda Euro varlıklarının payının sıfıra indirildiğini bildirildi.

    Buna göre, Ulusal Refah Fonu varlıkları geçen yıl 17,7 milyar dolar azalarak 133 milyar dolara gerilerken bütçe açığının kapatılması için 2023 sonunda 115 milyar yuan, 232,6 ton altın ve 574 milyon avro satıldı.

    Ulusal Refah Fonu'nda avro varlıklarının payı böylelikle sıfıra düşerken fonda sadece ruble, altın ve yuan cinsinden varlıklar kaldı.

    Rusya, Ulusal Varlık Fonu’ndaki dolar varlıklarını Temmuz 2021’de, sterlin ve yen varlıklarını da 2022’de sıfırlamıştı.

    RUSYA'YA 'UKRAYNA' AMBARGOLARI

    Rusya-Ukrayna savaşı iki yılı aşkın bir süredir devam ederken, bu süre zarfında Rusya'nın yurt dışındaki mal varlıkları donduruldu. Batı dünyası birçok sektöre, şirkete ve kişiye Rus ya da Rusya merkezli olduğu için yaptırım uyguladı. Küresel ekonomiden soyutlanmaya çalışılan Rusya ise doğal gaz rezervini bir koz olarak kullandı ve komşu ülkeler aracılığıyla yaptırımları atlattı.

    ZELENSKİY DONDURULAN RUS VARLIKLARINI İSTEDİ

    Devam eden Davos zirvesinde açıklamalarda bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, dondurulan Rus varlıklarına ilişkin bir teklifte bulundu. Zelenskiy, Rus varlıklarının Ukrayna'yı yeniden inşaa sürecinde dondurulan Rus varlıklarının kullanılmasını teklif etti.

    Ukrayna'nın savaşta uğradığı ekonomik zarara değinen Zelenskiy, "Savaş başladıktan bu yana Ukrayna’nın zararı 700 milyar doları buldu. Bu rakam, işgal altındaki topraklarımızdaki durumu kapsamıyor bile. Rusya'nın dondurulan 300 milyar doları, Ukrayna’da yok edilenleri yeniden inşa etmek için kullanılmalı. Bu varlıklar varken, Ukrayna’ya destek amacıyla neden başka kaynak arayalım ki?" dedi.

     

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    RusyaEuroDolar
    Haberler > Ekonomi > Savaşın faturası Rusya'nın kasasını silip süpürdü! Dolardan sonra eurosu da tükendi
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