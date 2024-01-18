Savaşın faturası Rusya'nın kasasını silip süpürdü! Dolardan sonra eurosu da tükendi

18 Ocak 2024 17:04 - Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2024 17:24

Konuyla ilgili Rusya Maliye Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada, Ulusal Refah Fonu'nun 2023 sonu itibarıyla durumuna ilişkin bilgilere yer verildi. Ulusal Refah Fonu'nda Euro varlıklarının payının sıfıra indirildiğini bildirildi.

Buna göre, Ulusal Refah Fonu varlıkları geçen yıl 17,7 milyar dolar azalarak 133 milyar dolara gerilerken bütçe açığının kapatılması için 2023 sonunda 115 milyar yuan, 232,6 ton altın ve 574 milyon avro satıldı.

Ulusal Refah Fonu'nda avro varlıklarının payı böylelikle sıfıra düşerken fonda sadece ruble, altın ve yuan cinsinden varlıklar kaldı.

Rusya, Ulusal Varlık Fonu’ndaki dolar varlıklarını Temmuz 2021’de, sterlin ve yen varlıklarını da 2022’de sıfırlamıştı.

RUSYA'YA 'UKRAYNA' AMBARGOLARI

Rusya-Ukrayna savaşı iki yılı aşkın bir süredir devam ederken, bu süre zarfında Rusya'nın yurt dışındaki mal varlıkları donduruldu. Batı dünyası birçok sektöre, şirkete ve kişiye Rus ya da Rusya merkezli olduğu için yaptırım uyguladı. Küresel ekonomiden soyutlanmaya çalışılan Rusya ise doğal gaz rezervini bir koz olarak kullandı ve komşu ülkeler aracılığıyla yaptırımları atlattı.

ZELENSKİY DONDURULAN RUS VARLIKLARINI İSTEDİ

Devam eden Davos zirvesinde açıklamalarda bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, dondurulan Rus varlıklarına ilişkin bir teklifte bulundu. Zelenskiy, Rus varlıklarının Ukrayna'yı yeniden inşaa sürecinde dondurulan Rus varlıklarının kullanılmasını teklif etti.

Ukrayna'nın savaşta uğradığı ekonomik zarara değinen Zelenskiy, "Savaş başladıktan bu yana Ukrayna’nın zararı 700 milyar doları buldu. Bu rakam, işgal altındaki topraklarımızdaki durumu kapsamıyor bile. Rusya'nın dondurulan 300 milyar doları, Ukrayna’da yok edilenleri yeniden inşa etmek için kullanılmalı. Bu varlıklar varken, Ukrayna’ya destek amacıyla neden başka kaynak arayalım ki?" dedi.