DeepSeek'in son yatırım turuyla şirket değerini katlaması, kurucusu Liang Wenfeng'in servetini 36 milyar dolara taşıdı. Çinli girişimci, yapay zeka sektörünün en zengin ismi olurken ülkesinin de en zengin sekizinci kişisi konumuna yükseldi.

Günden güne gelişen yapay zeka rekabeti, teknolojinin ilerlemesiyle hız kesmeden devam ediyor. Her geçen gün büyüyen bu rekabet, şirketlerin değerini ve kurucularının servetini de artırıyor. Peki, dünyanın en zengin yapay zeka patronu kim?

Çin merkezli yapay zeka modeli DeepSeek ve kısa sürede küresel teknoloji dünyasının en çok konuşulan platformlarından biri haline gelen şirketin kurucusu Liang Wenfeng'in serveti, şirketinin gerçekleştirdiği son yatırım turunun ardından iki katından fazla arttı ve Çinli girişimciyi yapay zeka modelleri geliştirenler arasında dünyanın en zengini yaptı.

LİANG'IN SERVETİ

Çin merkezli yapay zeka girişimi DeepSeek, 2023 yılında kurulduktan sonra geliştirdiği açık kaynaklı yapay zeka modeliyle kısa sürede teknoloji dünyasının dikkatini çekti. ChatGPT gibi üretken yapay zeka platformlarına rakip olarak gösterilen şirket, özellikle yüksek performansı ve düşük geliştirme maliyetiyle küresel yapay zeka yarışında öne çıkıyor.

Serveti 36 milyar dolar! İşte yapay zeka dünyasının en zengin ismi

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre Liang'ın serveti daha önce yaklaşık 16,7 milyar dolar seviyesindeyken, şu anda 36 milyar dolara ulaşmış durumda.

Yapay zeka rekabetinin en büyük oyuncularından biri olan DeepSeek'in kurucusu Liang'ın servetinin büyük kısmı, şirket üzerindeki kontrolünden kaynaklanıyor. Güçlü yatırım talebiyle hızla büyüyen şirketin Nisan ayındaki değerlemesi 10 milyar dolar seviyesindeyken, bu rakam yaklaşık beş katın üzerine çıktı. Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre, şirkete 50 milyar dolar değer biçilen ve Liang'ın şahsen 3 milyar dolar yatırım yaptığı Haziran 2026'daki 7,4 milyar dolarlık finansman turunun ardından, Liang'ın şirketteki payının yaklaşık yüzde 78'e gerilediği tahmin ediliyor.

DÜŞÜK MALİYET YÜKSEK PERFORMANS

Liang, DeepSeek'i 2023 yılında, üniversiteden iki eski sınıf arkadaşıyla birlikte kurduğu hedge fonu Zhejiang High-Flyer Asset Management'ın yapay zeka biriminden doğan bir girişim olarak hayata geçirdi. DeepSeek'in en büyük özelliği ise düşük maliyetle yüksek performans sunması. OpenAI gibi ABD'li rakiplerine kıyasla bu yönüyle öne çıkan yapay zeka modeli, küresel teknoloji dünyasını şaşırtmaya devam ediyor. Bu ivmesini sürdüren girişim, yakın zamanda en yeni modeli V4'ü tanıttı ve yerli teknoloji devi Huawei Technologies tarafından üretilen çiplerle uyumlu olduğunu kamuoyuna duyurdu.

Serveti 36 milyar dolar! Yapay zeka dünyasının en zengini kim? İşte o isim

36 milyar dolarlık servetiyle Liang, Cambricon Technologies'in kurucu ortağı ve yapay zeka milyarderi Chen Tianshi'nin ardından Çin'in en zengin sekizinci kişisi oldu.

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