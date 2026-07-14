Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni destek paketiyle yatırım ve işletme sermayesi için toplam 1 trilyon liralık uygun koşullu finansman sağlanacağını belirterek, üretim, rekabet gücü ve istihdamı desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın reel sektörün finansmana erişimini güçlendirecek yeni destek programı açıkladığını belirterek, "Üretim kapasitemizi, rekabet gücümüzü ve istihdamı destekleyen politikalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

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Şimşek, soyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan programa ilişkin değerlendirmede bulundu.

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YATIRIM TAAHHÜTLÜ AVANS KREDİSİ"NİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ 750 MİLYAR LİRAYA ÇIKTI

Reel sektörün finansmana erişimini güçlendirmeye yönelik paketle "Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi"nin büyüklüğünü 750 milyar liraya çıkarırken imalat sanayisine 250 milyar lira yeni kredi desteği sağlayacaklarına dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti:

"Böylece devam eden programlarla birlikte yatırım ve işletme sermayesi için toplam 1 trilyon lira uygun koşullu finansman imkanı sunuyoruz. Üretim kapasitemizi, rekabet gücümüzü ve istihdamı destekleyen politikalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz." dedi.

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