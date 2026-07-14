Bursa'da 7-8 kişilik grup, 112 istasyonunun yakınındaki direğe çöp atıldığı için sağlık görevlilerine saldırdı. Korkunç saldırı anı kameralara yansırken, 2 sağlık görevlisi yaralandı.

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde Gülbahçe 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda akşam saat 20.00 sıralarında çöp tartışması, kısa sürede kavgaya dönüştü.

2 SAĞLIK GÖREVLİSİ YARALANDI

İddiaya göre, 7-8 kişilik yabancı uyruklu grup, önce 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nun kapısını yumrukladı, sonra da sağlık görevlilerine tepki gösterdi. Sağlık görevlileri T.E ile O.A., grubun saldırısına uğradı, iki sağlık görevlisi yaralandı.

Bursa’da sağlık çalışanlarına darp! 2 kişi yaralandı

GÖRÜNTÜLERİ ÇIKTI

Yaralı sağlık görevlileri tedavi altına alınırken, saldırganların cebinden kesici alet düştüğü de iddia edildi. Öte yandan saldırı anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, grubun önce istasyonun kapısını yumrukladığı, sağlık görevlilerinin dışarı çıkmasının ardından taraflar arasında arbede yaşandığı ve iki sağlık görevlisinin darp edildiği görüldü.

Bursa’da sağlık çalışanlarına darp! 2 kişi yaralandı

“ÇÖP ATMA MESELESİNDEN KAVGA ÇIKIYOR”

Gülbahçe Mahalle Muhtarı Ömer Şen yaşananlara ilişkin şunları söyledi:

Çöp atma meselesinden kavga çıkıyor. Sağlık görevlilerimize yabancı uyruklu kişiler saldırıyor. Sonrasında polis ekiplerimiz olaya müdahale ediyor. Devletimizin konuyla ilgili kararlarına güveniyoruz, gerekli işlemleri yapacaklardır. Sağlık görevlilerimiz bizim canımızdır. Onların böyle bir durum yaşaması hiç hoşumuza gitmedi, tüm sağlık görevlilerine geçmiş olsun.

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