Ekonomi Koordinasyon Kurulu, üretim ve yatırımı destekleyecek yeni adımları duyurdu. YTAK Programı'nın bütçesi 750 milyar liraya çıkarılırken, imalat sanayisine 250 milyar liralık yeni kredi paketiyle toplam 1 trilyon liralık uygun koşullu finansman sağlanacak.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), 2026 yılının altıncı toplantısının ardından yaptığı açıklamada, küresel ekonomide yaşanan jeopolitik gelişmeler, yeşil ve dijital dönüşüm ile ticaret ve tedarik zincirlerindeki yeniden yapılanmanın ekonomiyi şekillendirdiğini belirtti. Kurul, makroekonomik temellerin güçlendiğini vurgularken, yatırım, üretim ve istihdamı destekleyecek yeni adımların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

Açıklamada, Türkiye ekonomisinin 23 çeyrektir kesintisiz büyümesini sürdürdüğü, işsizlik oranının tek haneli seviyelerde kaldığı ve dezenflasyon sürecinin yılın kalan bölümünde de devam etmesinin beklendiği ifade edildi.

İşte EKKnın yol haritası: Büyüme tam gaz, işsizlik tek hanede

SANAYİYE 1 TRİLYON LİRALIK FİNANSMAN DESTEĞ i

EKK, ihracat odaklı büyümeyi ve reel sektörün rekabet gücünü desteklemek amacıyla Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi (YTAK) Programı'nın bütçesinin 750 milyar liraya yükseltildiğini açıkladı.

Bunun yanı sıra imalat sanayinde faaliyet gösteren işletmelerin işletme sermayesini güçlendirmek amacıyla 250 milyar liralık uygun koşullu yeni kredi paketi hayata geçirilecek. Böylece sanayi sektörüne yönelik toplam 1 trilyon liralık uygun koşullu finansman desteği sağlanmış olacak.

İŞGÜCÜ VE YATIRIM ORTAMI GÜNDEMDEYDİ

Kurul açıklamasında, işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu beceri ve yetkinlikleri geliştirmeye yönelik politikaların sürdürüleceği belirtilirken, özellikle gençler, kadınlar ve iş gücüne katılımda zorluk yaşayan kesimlerin istihdama kazandırılmasına yönelik çalışmaların devam edeceği ifade edildi.

İşte EKKnın yol haritası: Büyüme tam gaz, işsizlik tek hanede

Toplantıda ayrıca, TBMM Genel Kurulu gündemindeki 12. Yargı Paketi'nin ekonomi ve yatırım ortamına etkileri değerlendirilirken, yatırım süreçlerini kolaylaştıracak ve hukuki öngörülebilirliği artıracak ilave adımlar da ele alındı.

EKK açıklamasında, Türkiye'nin jeostratejik konumu, geniş iç pazarı, güçlü üretim ve lojistik altyapısı ile nitelikli iş gücü sayesinde yatırımcılar için önemli fırsatlar sunduğu vurgulanarak, yüksek katma değerli üretimi destekleyen yapısal reformlarla Türkiye'nin küresel ölçekte güçlü bir yatırım, üretim ve ticaret merkezi haline getirilmesinin hedeflendiği kaydedildi.

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