SGK Uzmanı ‘En az yüzde 50 artış yapılacak’ diyerek en düşük emekli maaşını açıkladı! Büyük zamma hazır olun

20 Aralık 2023 12:42 - Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2023 12:44

Aralık ayının sonunda en düşük emekli maaşı belli olacak. 6 aylık enflasyona göre belli olacak zamlar önce milyonlarca emekli ‘En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşına ne kadar zam gelecek?’ sorularını araştırmaya başladı. SGK Uzmanı Ekonomist Bayram’dan rakam güncellemesi geldi. ‘En az yüzde 50 artış yapılacak’ diyen Bayram’dan güzel haber geldi. Peki 2024 en düşük emekli maaşı ve emekli zammı ne kadar olacak?

Milyonlarca emekli yeni yılda maaşlarına yapılacak olan zammı araştırmaya başladı. Ekonomist Muhammet Bayram, memur ve memur emeklisinin 2024 zamlı maaşları için net rakam verdi.

Bayram "En düşük memur emeklisi 9 bin 876 TL alıyor, 14 bin 800 TL civarına yükselecektir. En düşük memur maaşı 22 bin TL seviyesinden 33 bin TL seviyesine çıkacaktır" dedi.

“EN AZ YÜZDE 50 ARTIŞ YAPILACAK”

7 bin 500 TL olan en düşük emekli maaşına yüzde 50 oranında bir zam yapılamasını beklediğini söyleyen Bayram, "7500 TL olan en düşük emekli maaşının en az yüzde 50 artış yapılarak 12 bin 500 TL seviyesine çıkmasını bekliyoruz." dedi.

EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, "Emekli maaşlarına yapısal bir düzenleme gerekiyor. Burada enflasyonist baskılardan en fazla etkilenen emekli kesim. 7500 TL olan en düşük emekli maaşının en az yüzde 50 artış yapılarak 12 bin 500 TL seviyesine çıkmasını bekliyoruz. Bundan sonra yapılacak zamdan yeterince yararlanılabilmesi için kök maaşların da en düşük emekli maaşına eşitlenmesini bekliyoruz."