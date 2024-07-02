Şimşek'ten yeni vergi paketi yorumu: Az kazanan az ödeyecek

Vatandaşın vergi yükünü artırmak istemediklerini belirten Bakan Mehmet Şimşek, “Biz az kazanandan en az vergiyi almak için bir sistem kurgulayacağız ama çok kazananları uyarıyorum; vergi kaçırma, kayıt dışı çabalarının cezalarını ağırlaştıracağız, denetimleri sıklaştıracağız, özellikle yapay zekâyı daha çok devreye alacağız” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ‘gri liste’den yeni vergi paketine, enflasyonla mücadeleden asgari ücret ve EYT’ye kadar çeşitli konularda görüşlerini bir televizyon kanalında dile getirdi.

Piyasada konuşulan vergi paketi metninin kendi süzgeçlerinden geçen bir metin olmadığına işaret eden Şimşek, “Hiçbir zaman bahşişin vergilendirilmesi gündemimizde değildi. Ne motokurye ne bahşiş konusu şu an pakette yok” dedi. Şimşek, Türkiye’de birçok kesimin vergiden imtina etmeye çalıştığına, bu konuda ciddi kayıt dışılık olduğuna dikkati çekerek, “İstisnaları, imtiyazları kaldırarak, verginin tabanını büyüterek sonuç alacağız” diye konuştu.

OECD ülkelerinde toplanan bütün vergilerin millî gelire oranının yüzde 34, AB ülkelerinde yüzde 41,2, Türkiye’de ise yüzde 20,8 olduğunu bildiren Şimşek, “OECD ülkeleri arasında en düşük vergi yüküne sahip ikinci ülkeyiz. Burada sorun doğrudan vergi gelirlerinin Türkiye’de düşük olması. Bizim tercihimiz vergilendirilmeyen alanlardan vergi almak, vatandaşımıza yeni bir vergi yükü getirmek değildir” değerlendirmesini yaptı.

KASADA HASILAT TESPİTİ YAPACAĞIZ

İşletmelerde artık hasılat tespitine gideceklerini vurgulayan Şimşek, “Sabahtan kapanışa kadar kasada oturacağız, hasılat tespiti yapacağız. Bunu değişik aylarda tekrarlayacağız. Eğer beyan bu hasılatla uyumlu değilse izaha davet edeceğiz” dedi. Şimşek, Türkiye’de 1,1 milyondan fazla kurumlar vergisine tabi mükellef olduğunu belirterek, şunları kaydetti: Geçen yıl 454 bin firma zarar beyan etmiş. Türkiye’de 2,6 milyon gelir vergisi mükellefi var. Geçen sene 1,2 milyon mükellefimiz zarar beyan etti. Büyük bir kısmının beyanları ile hasılatları arasında inanılmaz uyumsuzluk var. Biz vatandaşımızın vergi yükünü artırmak istemiyoruz. Biz az kazanandan en az vergiyi almak için bir sistem kurgulayacağız ama çok kazananları uyarıyorum, vergi kaçırma, kayıt dışı çabalarının cezalarını ağırlaştıracağız, denetimleri sıklaştıracağız. Özellikle yapay zekâyı daha çok devreye alacağız.

BORSAYA VERGİ İKİNCİ PAKETTE

Bakan Şimşek, yurt dışı merkezli çok uluslu şirketlere asgari yüzde 15 kurumlar vergisi getireceklerini belirterek, “Yurt içinde asgari kurumlar ve gelir vergisine çalışıyoruz. Ortalama bir kuyumcunun beyan ettiği aylık vergi matrahı 16 bin 46 lira. Doktorlarımızın 27 bin 376 lira. Bunlar çok düşük rakamlar. Avukatlarımızın beyan ettiği yıllık ortalama matrah ise kişi başı 17 bin 805 lira. Bütün bu alanlarda yetki alacağız. Gidip hasılat tespiti yapacağız. Sonra o hasılata aykırı beyanda bulunanlardan izah isteyeceğiz. Özellikle gayrimenkul kazançları gibi yatırım fonlarında kâr dağıtımını zorunlu hâle getireceğiz. Yani GYO’ların vergi istisnasını kaldırmayı düşünüyoruz. Kamu-özel işbirliği projelerinin kurumlar vergisini yüzde 30’a çıkaracağız. Kripto varlıkları vergi kapsamına alacağız. Bu pakette değil ama bir sonraki pakette muhtemelen borsa kazançlarının da vergilendirilmesine çalışıyoruz. Mevduatı, fonları vergi kapsamına aldık. Tahvilden, bonodan kazanç elde edenleri vergi kapsamına aldık” dedi.

Şimşek’in borsaya vergi açıklaması sonrası BIST 100’de yüzde 2,86 değer kaybı yaşandı.

EYT'NİN YILLIK MALİYETİ 724 MİLYAR LİRA

Bakan Şimşek, vergi dışı bıraktıkları asgari ücretin bu yıl bütçeye maliyetinin 670 milyar liranın üzerinde olduğunu bildirdi. “Vergi harcaması kalemlerinin başında asgari ücrete verdiğimiz destek geliyor” diyen Şimşek, asgari ücret istismarının popülizm içerdiğini kaydetti. Şimşek, “Popülizmin Türkiye’yi nerelere getirdiğini gördük. EYT’nin maliyetini gördük. 40’lı yaşlarda milyonlarca insan emekli oldu. Şu anda Avrupa’da ortalama emeklilik yaşı 64,4 civarındadır. Türkiye’de ortalama emeklilik yaşı 52. Bu sene EYT’nin finansmanı maliyeti dahil 724 milyar lira” ifadelerini kullandı. Bir emekliye düşen çalışan sayının EYT ile birlikte 1,6’ya kadar düştüğüne dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti: Peki meydanlarda EYT’yi kim pohpohladı? Muhalefet pohpohladı. Şu anda yaptıklarının aynısını yapıyorlar.

KAMUDA TEK MAAŞ DÖNEMİ

Tasarruf paketine ilişkin düzenlemenin yakında Meclis’e gideceğini aktaran Şimşek, nerede görev alınırsa alınsın, kaç yerde görev alınırsa alınsın en fazla bir maaş alınabileceğini, o ücrete de üst limit getireceklerini söyledi.

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‘GRİ’DEN OY BİRLİĞİYLE KURTULDUK

Bakan Mehmet Şimşek, Türkiye’nin Mali Eylem Görev Gücünün gri listesinden oy birliğiyle çıkarıldığını belirterek, “Gri listeye girmek kolay ama çıkmak zor, daha yeni Monako’yu gri listeye aldılar. Bulgaristan ve Hırvatistan gibi AB üyesi olup da hâlâ o listede olan ülkeler var” dedi.

Gri listeden çıkılmasının ülkeye kaynak girişini ivmelendirebileceğine işaret eden Şimşek, “Ülkeye kaynak girişi zaten çok güçlü, biz şu anda bu kaynak girişini nasıl yönetiriz, onunla uğraşıyoruz” dedi.

ÇIKIŞ HARCI DEPREM KAYNAĞI OLSUN

Kamuoyunda tartışılan yurt dışı çıkış harcıyla ilgili konuşan Bakan Şimşek, “Geçen sene kamudan 1 trilyon 141 milyar lira bir kaynak deprem için harcandı. Bu sene yine 1 trilyonun üzerinde bir kaynak harcanacak. Eğer uygun görülürse bunun artırılarak, deprem için bir kaynağa dönüştürülmesi taraftarıyız” dedi. Şimşek, yurt dışı çıkış harcının öğrencilerden alınmayacağını, 23 yaşına kadar yurt dışı çıkış harcının alınmamasının gündemde olduğunu belirtti.

MAL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞANI DENETİME

Kamuya harcama disiplini getirdiklerini anlatan Şimşek, “3 yıl boyunca kamudaki genişlemeyi dondurduk. Artık net bazda kamuya eleman almayacağız, taşıt girişi olmayacak, yeni bina kiralaması, satın alması olmayacak” dedi.

Şimşek, Bakanlık bünyesindeki 300 mal müdürlüğünü kapatma kararı aldıklarını hatırlatarak, “O çalışanlarımızı alacağız, yeniden eğiteceğiz ve sahaya denetim, yoklama elemanı olarak süreceğiz. Kayıt dışılıkla mücadele edeceğiz. Defterdarlıkla, vergi dairesi başkanlıklarını birleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

ENFLASYON YÜZDE 40’LARA İNECEK

Enflasyondaki ilk düşüşün haziranda görüleceğini aktaran Şimşek, “Ama enflasyonda esas düşüşü temmuz, ağustos ve eylülde göreceğiz. Ekim ayında enflasyon yüzde 40’lı rakamlara inmiş olacak. Eylül ayı enflasyonu açıklandığında 3 Ekim’de belki 40’lı rakamları göreceğiz” diye konuştu. Şimşek, enflasyondaki düşüşün ücretlere reel olarak yansıyacağını vurguladı.