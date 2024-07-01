Gram altın yatırımcılarına kritik uyarılar! Piyasalarda gözler enflasyon verisine çevrildi

Yurt içi piyasalarda gözler cuma günü açıklanacak enflasyon verisine odaklandı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamalarına dikkat çekerek, "Geniş bant aralığına hazır olmakta fayda var. Gram altın da 2 bin 450 - 2 bin 500 lira aralığını takip edeceğim" ifadelerine yer verdi.

Piyasalarda temmuz ayı heyecanı başladı. Altın yatırımcıları, beklenen yükseliş trendi için gün sayıyor. Bu hafta Avrupa ve ABD'de enflasyon ve istihdam verileri açıklanacak. Altın ve Para Piyasaları İslam Memiş, yatırımcılara bu hafta dalgalanmalar yaşanacağı konusunda uyarılarda bulunuyor.

İslam Memiş'in değerlendirmeleri şöyle:

VERİLER TAKİP EDİLECEK

Temmuz ayı ve haftası başlıyor. Para piyasaları için bu hafta oldukça önemli. Bu hafta piyasalar karışık bir seyirde işlemler gerçekleştirecek! Salı günü Avrupa Bölgesi Enflasyon Verisi Çarşamba günü. Türkiye Enflasyon Verisi Cuma günü. ABD Tarım Dışı İstihdam Verisi de açıklanacak. Yurt içi ve yurt dışı piyasalarda bu verileri takip edeceğiz.

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ŞİMŞEK'İN AÇIKLAMALARINI İŞARET ETTİ

Şimşek’in açıklamaları da yurt içi piyasalar için önemli olacağını söyleyebilirim. Bu hafta döviz kurlarının geniş bant aralığında dalgalanmasını bekliyorum. Geniş bant aralığına hazır olmakta fayda var.

ALTIN İÇİN RAKAM VERDİ

Ons altın (xau/usd); 2 bin 326 dolar seviyesinden kapanış yapmıştı. Bu hafta 2 bin 300-2 bin 350 dolar aralığını takip edeceğim. Gram altın da 2 bin 450 - 2 bin 500 lira aralığını takip edeceğim.