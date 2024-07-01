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Köprü ve otoyol ücretlerine zam iddiasına yalanlama

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Köprü ve otoyol ücretlerine zam iddiasına yalanlama

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

1 Temmuz itibarıyla Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan köprü, tünel ve otoyollara zam yapılacağına yönelik iddialara yalanlama geldi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Asılsız iddialara itibar etmeyiniz." açıklamasında bulundu.

CHP'li Deniz Yavuzyılmaz, 1 Temmuz itibarıyla Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan köprü, tünel ve otoyollara kur güncellemesi yapılacağını söyledi. Yavuzyılmaz, geçiş ücretlerinin aynı kalacağını ancak devletin işletmecilere verdiği garanti ücretin artacağını belirtti. Ancak bu durum bazı medya kuruluşlarında köprü ve otoyollara zam geliyor diye haberleştirildi. Yaşanan durum sonrası Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama geldi. 

ZAM İDDİASINA YALANLAMA 

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi köprü ve otoyol ücretlerine zam geleceğine yönelik iddiaları yalanladı. Merkez'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: 

"Bazı sosyal medya hesaplarından, '1 Temmuz itibarıyla yeni köprü, tünel ve otoyol geçiş ücretleri' iddiasıyla paylaşılan fiyat listeleri doğru değildir.

Bahse konu paylaşımların aksine, '1 Temmuz itibarıyla köprü, tünel ve otoyol geçiş ücretlerinde' herhangi bir güncelleme yapılmamıştır.

15 Mayıs 2024 tarihinden itibaren uygulanan geçiş ücretleri, Karayolları Genel Müdürlüğünün internet sitesinde kamuoyuna açık bir şekilde yer almaktadır.

Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

 

 

 

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi

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