Bahşiş, gelir vergisi, yurt dışı çıkış harcı... Bakan Şimşek merak edilenleri tek tek cevapladı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, gündemdeki konularla ilgili canlı yayında soruları cevapladı. Bahşişlere yeni vergi getirileceği iddialarına "Paketimizde, çalışmamızda yok" diyen Şimşek, yurt dışı çıkış harcı konusuyla ilgili de "23 yaşına kadar bu harcın alınmaması gündemde. Taslağın son hali verilmedi" ifadelerini kullandı. Şimşek, gelir vergisi konusuyla ilgili de konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, gündemdeki konularla ilgili Habertürk yayınına açıklamalarda bulundu.

BAHŞİŞE VERGİ GELİYOR MU?

Garson bahşişlerine yeni vergi getirileceği iddialarına değinen Bakan Şimşek, "Şu anda geldiğimiz noktada bahşişin vergilendirilmesi gündemimizde hiçbir zaman olmadı. Sektörden böyle bir talep gelmiş, arkadaşlar taslağa koymuş. Ancak bizim paketimizde, çalışmamızda yok." diye konuştu.

Şimşek, "Şu anda birçok kesim vergiden imtina etmeye çalışıyor. Ciddi bir kayıtdışılık var. Biz bununla mücadele ederek sonuç alacağız. Verginin tabanını büyüterek sonuç alacağız. İstisnaları kaldırarak sonuç alacağız. Vergide adaleti tesis edeceğiz. Çok kazanandan çok az kazanandan az." diye konuştu.

GELİR VERGİSİ KONUSU

Şirketlerden alınan doğrudan vergi gelirlerinin Türkiye'de düşük olduğunun altını çizen Bakan Şimşek, "OECD ülkelerinde toplanan tüm vergilerin milli gelire oranı %34. AB ortalaması yüzde 41’in üzerinde. Türkiye’de yüzde 20,8." ifadelerini kullandı.

Amaçlarının vatandaşa yeni bir vergi yükü getirmek olmadığını söyleyen Şimşek, "Asgari ücreti vergiden istisna bizim hükümetimiz kıldı. Eskiden en düşük gelir vergisi dilimi yüzde 22’ydi. Bunu yüzde 15’e düşürdük. En düşük gelir vergisi oranı 35’ti bunu 40’a çıkarttı AK Parti hükümeti." diye konuştu.

Kurumlar vergisinin geçen yıl yüzde 20'den yüzde 25'e çıkarıldığını ifade eden Şimşek, "KDV şu anda birçok gıda ürününde yüzde 1. Çiftçimizin gübresinden yeminden sıfır KDV alıyoruz. Birçok sektörde indirimli KDV oranı uyguluyoruz. Hanelerde kullanılan elektrikte KDV’yi biz indirdik. 850 bin esnafımızı tamamen vergiden muaf hale getirdik." dedi.

Şimşek, "Yurtiçinde kurumlar vergisini çalışıyoruz. Avukatlarımızın yıllık ortalama beyan ettiği matrah 17 bin 500 TL. Bunlar çok düşük rakamlar. Biz bunları takip edip, izah isteyeceğiz. Kayıt dışıyla mücadele edeceğiz." açıklamasını yaptı. Bakan Şimşek, "Asgari kurumlar vergisini, asgari gelir vergisini, kayıt dışılıkla mücadele ve istisnaların kaldırılmasını konuşuyoruz." diye de ekledi.

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YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI KONUSU

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, son günlerde Türkiye gündemini meşgul eden yurt dışı çıkış harcı konusuyla ilgili de konuştu.

Yurt dışı çıkış harcının 2001 yılına kadar 100 dolar uygulandığını ve AK Parti hükümetlerinin bu rakamı aşağı çektiğini ifade etti.

Yurt dışı çıkış harcının arttırılmasının planlandığını belirten Bakan Şimşek, "23 yaşına kadar bu harcın alınmaması gündemde. Sonu nasıl olur bilmiyorum. İmkanı olmayan birisi yurtdışına gidebilir mi? Biz de imkanı olandan vergi alınmasını taslağa aldık. Taslak ham bir taslak. Yurt dışı çıkış harcında taslağın son hali verilmedi." diye konuştu.

Şimşek, "Parti Grubumuz alacak, siyasi bir süzgeçten de geçecek bu paket. Cumhurbaşkanımız, bakanlar kurulu da inceleyecek. Biz geçici düzenleme peşinde değiliz. Vergide adaleti pekiştirmek, vergide uyumu artırmak amacımız." diye tamamladı.