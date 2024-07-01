Bakan Şimşek: Türkiye'de asgari ücret düşük değil

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, asgari ücrete ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye'de asgari ücretin düşük olmadığını belirten Şimşek, "Bize benzer ülkelerde en yüksek asgari ücret bizde. Türkiye'de asgari ücret düşük değildir. Asgari ücretli, emekli ve çalışanlarımızı enflasyona ezdirmedik ve ezdirmeyeceğiz. Reel büyümeden kendilerine pay vereceğiz. Vatandaşımız diyecek ki, ücretle alım gücüm düşmüyor." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Habertürk canlı yayınında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Şimşek, asgari ücretle ilgili önemli mesajlar verdi. Bakan Şimşek, Türkiye'de asgari ücretin düşük olmadığını belirtti.

Bakan Şimşek'in açıklamaları şöyle:

"3. Dünya Savaşı'ndan bahsediliyor. Bünyemizi sağlamlaştırmamız lazım. Vatandaşımız bize inansın. Evet kolay bir süreç değil, bizler sihirbaz değiliz. Kolaycı yolları bilmiyoruz. Ne emekli, çalışan, memuru enflasyona ezdirmedik ve ezdirmeyeceğiz. Büyümeden her kesime pay vereceğiz.

"AK PARTİ DÖNEMİNDE DOLAR BAZINDA CİDDİ ARTIŞ VAR"

Son 20 yılda Türkiye’de asgari ücreti reel olarak yüzde 5,5 artırmışız. Türkiye’nin reel büyümesi ise yüzde 5,4. 90'lı yıllarda 100 dolar civarında kalan asgari ücrette AK Parti döneminde dolar bazında ciddi bir artış var.

Asgari ücret artışı yüzde 49. İlk 6 aydaki enflasyon yüzde 20’lerde olacak. Yıl sonunda da MB’nin üst bandı yüzde 42. Böyle dahi kalsa büyümeden daha fazla bir asgari ücret karşılığına tekabül ediyor.

Asya’daki ülkelere, Endonezya, Filipinler, Tayland’a bakın, bir de Latin Amerika, Brezilya, Şili, Kolombiya, Avrupa’da Bulgaristan, Macaristan, ile karşılaştırın. Polonya hariç, gelişmekte olan ülkeler arasında en yüksek asgari ücret bizde. Türkiye’de asgari ücret düşük değildir!

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"ASGARİ ÜCRET, EMEKLİ VE ÇALIŞANLARI ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ"

Türkiye'de asgari ücret düşük değildir. Geçim sorunu olacak. Biz refahı artıracağız. Asgari ücretin üstünde maaş verilmesi gerekiyorsa şirket vermeli.

Türkiye'nin imkan ve önceliklerine bakmamız lazım. Toplumun tüm kesimlerine adil dağılımıdır. Asgari ücretli, emekli ve çalışanlarımızı enflasyona ezdirmedik ve ezdirmeyeceğiz. Reel büyümeden kendilerine pay vereceğiz. Vatandaşımız diyecek ki, ücretle alım gücüm düşmüyor, enflasyon yavaşlayacak."