Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Bakan Şimşek'e canlı yayında soruldu: Vatandaş ne zaman ekonomideki iyileşmeyi hissedecek?

Bakan Şimşek'e canlı yayında soruldu: Vatandaş ne zaman ekonomideki iyileşmeyi hissedecek?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bakan Şimşek&#039;e canlı yayında soruldu: Vatandaş ne zaman ekonomideki iyileşmeyi hissedecek?
Ekonomi, Enflasyon, Haber

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katıldığı canlı yayında "Vatandaş ne zaman ekonomideki iyileşmeyi hissedecek?" sorusuna cevap verdi. Enflasyondaki düşüşle ücret artışlarının daha iyi hissedileceğini söyleyen Şimşek, "Aylık enflasyonda yüzde 2'leri 1'leri konuşacağız. O zaman ücret zamlarını daha iyi hissedeyiz. Vatandaş alım gücü üzerinden düzelmeyi hissedecek." dedi. 

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Habertürk canlı yayınında ekonomiye dair önemli açıklamalarda bulundu. Fevzi Çakır'ın sorularını cevaplayan Bakan Şimşek, enflasyon, alım gücü konusunda önemli değerlendirmeler yaptı. Şimşek, "Vatandaş ne zaman ekonomideki iyileşmeyi hissedecek?" sorusuna cevap verdi. 

Bakan Şimşek konu hakkında şunları söyledi:

"Vatandaşımız tabi ki hissetmeye başlayacak. Aslında hissediyor. Bu süreçte istihdam güçlü kaldı. Kalıcı refah artışı için en önemli konu istihdamdır. Her sene ortalama 690 bin vatandaşımıza iş bulmuşuz. Geçici olarak ekonomide bir yavaşlama sürecine gireceğiz. 

YIL SONU ENFLASYON HEDEFİ 

Enflasyondaki düşüşle birlikte ücret artışları esas olarak o zaman hissedilecek. Piyasa diyor ki önümüzdeki 12 ay içinde enflasyon yüzde 31.8 olacak. Önümüzdeki 24 ay içinde enflasyon yüzde 20'ye düşecek diyor. Biz ise bu sene sonunda en kötü durumda yüzde 42'ye kadar yolu var. Önemli olan enflasyonun bu sene sonunda 40 civarına düşmesidir. Bizim için enflasyonun hedefe en yakın olmasıdır. 42'nin altına düşmesidir. 

"VATANDAŞ ALIM GÜCÜ ÜZERİNDEN DÜZELMEYİ HİSSEDECEK"

Aylık enflasyonda yüzde 2'leri 1'leri konuşacağız. O zaman ücret zamlarını daha iyi hissedeyiz. Vatandaş alım gücü üzerinden düzelmeyi hissedecek."

 

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Bugün davası görülen Sinan Ateş, Çankaya'nın Kızılırmak Mahallesi'ndeki 1456. Sokak'ta vuruldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Temassız işlem limiti 2 katına çıkarıldı - EkonomiTemassız işlem limiti 2 katına çıkarıldıKiracılar dikkat! Yüzde 25 sınırı kalktı, kira zamları yüzde 60'lara çıkacak - EkonomiYüzde 25 sınırı kalktı, kira zamları cep yakacakBerber, kuaför ve güzellik salonları için tatil kararı! Bakanlık duyurdu: Valilikler belirleyecek - EkonomiKuaför ve güzellik salonları için önemli karar!Dolar bazında dikkat çeken prim! Borsada satış yapan yabancılar kaybetti  - EkonomiBorsada satış yapan yabancılar kaybetti Altın fiyatında hayal kırıklığı! İlk yarıda reel getiri… - EkonomiAltın yatırımcısı enflasyona yenildiYeni haftaya yatay başlangıç! Dolarda yıl sonu fiyatı için kritik işaret - EkonomiDolarda yıl sonu fiyatı için kritik işaret
Sonraki Haber Yükleniyor...