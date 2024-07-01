Bakan Şimşek'e canlı yayında soruldu: Vatandaş ne zaman ekonomideki iyileşmeyi hissedecek?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katıldığı canlı yayında "Vatandaş ne zaman ekonomideki iyileşmeyi hissedecek?" sorusuna cevap verdi. Enflasyondaki düşüşle ücret artışlarının daha iyi hissedileceğini söyleyen Şimşek, "Aylık enflasyonda yüzde 2'leri 1'leri konuşacağız. O zaman ücret zamlarını daha iyi hissedeyiz. Vatandaş alım gücü üzerinden düzelmeyi hissedecek." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Habertürk canlı yayınında ekonomiye dair önemli açıklamalarda bulundu. Fevzi Çakır'ın sorularını cevaplayan Bakan Şimşek, enflasyon, alım gücü konusunda önemli değerlendirmeler yaptı. Şimşek, "Vatandaş ne zaman ekonomideki iyileşmeyi hissedecek?" sorusuna cevap verdi.

Bakan Şimşek konu hakkında şunları söyledi:

"Vatandaşımız tabi ki hissetmeye başlayacak. Aslında hissediyor. Bu süreçte istihdam güçlü kaldı. Kalıcı refah artışı için en önemli konu istihdamdır. Her sene ortalama 690 bin vatandaşımıza iş bulmuşuz. Geçici olarak ekonomide bir yavaşlama sürecine gireceğiz.

YIL SONU ENFLASYON HEDEFİ

Enflasyondaki düşüşle birlikte ücret artışları esas olarak o zaman hissedilecek. Piyasa diyor ki önümüzdeki 12 ay içinde enflasyon yüzde 31.8 olacak. Önümüzdeki 24 ay içinde enflasyon yüzde 20'ye düşecek diyor. Biz ise bu sene sonunda en kötü durumda yüzde 42'ye kadar yolu var. Önemli olan enflasyonun bu sene sonunda 40 civarına düşmesidir. Bizim için enflasyonun hedefe en yakın olmasıdır. 42'nin altına düşmesidir.

"VATANDAŞ ALIM GÜCÜ ÜZERİNDEN DÜZELMEYİ HİSSEDECEK"

Aylık enflasyonda yüzde 2'leri 1'leri konuşacağız. O zaman ücret zamlarını daha iyi hissedeyiz. Vatandaş alım gücü üzerinden düzelmeyi hissedecek."