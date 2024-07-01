Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçen sene hayata geçirilen EYT'nin yıllık maliyetini açıkladı. Bakan Şimşek, "Geçen sene muhalefetin popülist iteklemesi ile seçim sürecinde EYT hayata geçirildi. Bu sene yıllık maliyeti 724 milyar TL. Milli gelirin yüzde 2’sine yakın bir rakamdan bahsediyoruz." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Habertürk canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Şimşek, geçen yıl çıkarılan emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek EYT'nin yıllık maliyetini açıkladı.

Bakan Şimşek'in açıklamaları şöyle:

"Biz programı yurt içinde ve yurt dışında birçok kesime anlatıyoruz. Şema yaptık, şemanın başlangıcı uluslararası normlara uygun rasyonel politikalar. Beraberinde yatırımcı güveni getiriyor, TL'ye ilgiyi artırıyor. TL'yi önceliklendiriyor. Liralaşmayı güven esasıyla sağlıyoruz. Bu da beraberinde reel kurda dengeyi, istikrarı getiriyor. Bu da dezenflasyonu getiriyor.

"DIŞ BORCUN MİLLİ GELİRE ORANI DÜŞECEK"

Geçen sene bu vakitlerde Türkiye'nin dış şoklar, seçim süreci gibi biriktirdiği dengesizlikler vardı. Bunlardan biri dış açıktı. Türkiye'nin geçen sene Mayıs'ta cari açığı 57 milyar dolardı. Bu Mayıs'ın verisi açıklandığında 26 milyar dolar olarak açıklanır. Yeni bir sanayi politikası ortaya koyacağız. Dış borcun milli gelire oranı düşüşe geçecek. Kalıcı şekilde rezerv biriktirmemize imkan sağlayacak.

"EYT'NİN BU SENEKİ MALİYETİ 724 MİLYAR LİRA"

Depremin, EYT'nin etkisiyle. Muhalefetin popülist iteklemesiyle EYT hayata geçirilmiş. EYT'nin bu seneki maliyeti 724 milyar lira. Milli gelirin yüzde 2'sine yakın rakamdan bahsediyorsunuz. Vergide adaleti ve etkinliği sağlama çabamız var. Bu da ikinci önemli dengesizlikti. Aslında enflasyonun da ana kaynağı geçen sene ikinci çeyrekte yüzde 4 büyündü. Bu büyüme denge itibarıyla ciddi sorun içeriyordu."