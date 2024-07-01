İzmir'de 5 kişinin öldüğü patlama sonrası yeni gelişme! 2 şüphelinin ilk ifadeleri ortaya çıktı

İzmir Torbalı'da meydana gelen 5 kişinin öldüğü 63 kişinin yaralandığı patlama sonrasında gözaltına alınan lokanta sahibi kadın ile iş yerindeki tüpü değiştiren kişi adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin ilk ifadeleri ortaya çıktı.

İzmir'de facia! Torbalı ilçesinde Şırdancı dükkanında sanayi tipi tüp patladı: Ölü ve yaralılar var

İzmir'de facia! Torbalı ilçesinde Şırdancı dükkanında sanayi tipi tüp patladı: Ölü ve yaralılar var

İzmir Torbalı ilçesinde dün yaşanan deprem gibi patlama Türkiye'yi derinden yaraladı. Bir binanın alt katında bulunan şırdancıda sanayi tipi tüpün patlaması nedeniyle 5 vatandaşımız hayatını kaybetti 63 kişi ise yaralandı. Olayın ardından lokanta sahibi kadın ile iş yerindeki tüpü değiştiren kişi gözaltına alınmıştı. 2 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.

ŞÜPHELİLERİN İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında lokanta sahibi G.K. ile iş yerinin tüpünü değiştiren M.K'nin İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, sağlık kontrolleri sonrası adliyeye gönderildi.

İLK İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

Lokanta sahibi G.K'nin ifadesinde tüpün cumartesi öğleden sonra değiştirildiğini, iş yerinin gece 02.00'ye kadar açık olduğunu, herhangi bir gaz kokusu almadıklarını, patlamanın nedenini bilmediğini ve üzgün olduğunu söylediği öğrenildi.

"TÜPÜ USULÜNE UYGUN DEĞİŞTİRDİM"

M.K'nin ise tüp değiştirme işlemini usulüne uygun yaptığını, sızıntı kontrolünü gerçekleştirdiğini savunduğu ve üzgün olduğunu söylediği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi Barış Manço Caddesi'ndeki iş yerinde 30 Haziran'da patlama meydana gelmiş, 5 kişi hayatını kaybetmiş, 63 kişi yaralanmıştı.

Soruşturma kapsamında iş yeri sahibi G.K. ile patlamadan bir gün önce tüpü değiştirdiği belirlenen M.K. gözaltına alınmıştı.