İzmir'deki patlamada hayatını kaybeden Dilek Bağ'ın cenaze töreninde tabutu herkesi ağlattı
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
İzmir'in Torbalı ilçesindeki tüp patlamasında hayatını kaybeden 24 yaşındaki Dilek Bağ son yolculuğuna uğurlandı. Dilek Bağ'ın cenaze töreninde tabutunu görenler gözyaşlarını tutamadı.
24 yaşındaki Dilek Bağ, İzmir'deki bir lokantada meydana gelen sanayi tüpü patlamasında hayatını kaybetti. Türkiye'yi yasa boğan patlamada 5 kişi hayatını kaybederken, 63 kişinin de yaralandığı açıklandı.
DİLEK BAĞ BEYAZ DUVAKLA UĞURLANDI
Pazar günü saat 15.00 sularında İzmir'in Torbalı ilçesinde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Dilek Bağ, gözyaşları içinde son yolculuğa uğurlandı.
İzmir Adli Tıp Kurumu morgundaki cenazesi işlemlerin tamamlanmasıyla yakınları tarafından teslim alınan 24 yaşındaki Dilek Bağ'ın cenazesi herkesi duygulandırdı.
Dilek Bağ'ın acılı babası Murat Bağ ve annesi Adalet Bağ taziyeleri kabul etti. Fevzi Çakmak Mahallesi Hacıosman İhlas Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Dilek Bağ'ın cenazesi defnedilmek üzere Elmalı Mezarlığına götürüldü.
Genç kızın tabutunun üzerine beyaz duvak örtüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı