Online seyahat platformu enuygun.com, Enuygun Kurumsal ile 3 milyar dolarlık kurumsal seyahat pazarına hizmet verecek.

Ömer Temür / İSTANBUL - Platform, şirketlere saatler süren uçuş, konaklama, araç kiralama ve biletleme süreçlerini tek panel üzerinden saniyeler içerisinde gerçekleştirme imkanı sunarken, onay mekanizması, seyahat politikası ve yetkilendirme süreçleri tek sistemde toplanarak operasyonel süreklilik garanti altına alınıyor. Ayrıca departman ve kullanıcı bazlı detaylı raporlama ile yöneticiler, seyahat harcamalarını anlık olarak takip edebiliyor; bütçe kullanımını şeffaf biçimde analiz edebiliyor ve tasarruf fırsatlarını net şekilde görebiliyor.



ÖNERİLEN HABERLER SPOR TFF duyurdu: 2026 Dünya Kupası bilet satışı resmen başladı

Wingie Enuygun Group Kurucu Ortağı ve CEO’su Çağlar Erol, uçak bileti, otel, otobüs bileti, araç kiralama, transfer, finans ve sigorta alanında her ay 22 milyonun üzerinde ziyaretçiye hizmet verdiklerini bildirdi.



Global markaları Wingie ile 27 dilde hizmet sunduklarını dile getiren Erol, 2028’e kadar dünyanın en büyük 5 online seyahat pazaryerinden biri olmayı hedeflediklerini söyledi. Erol “Enuygun Kurumsal ile de Türkiye’de kurumsal seyahat süreçlerini daha verimli, daha şeffaf ve daha kontrol edilebilir hale getirmeyi hedefliyoruz. Bu yıl hedefimiz dolar bazında yüzde 50 büyümek” dedi.

"ŞİRKETLER MALİYET AVANTAJI ELDE EDİYOR"

Platformun kısa sürede ulaştığı başarıya dikkat çeken Enuygun Genel Müdür Yardımcısı Orkun Özkan ise “Bugün sistemimizde 13 bini aşkın kurumsal hesap sahibi şirkete hizmet veriyoruz. Geliştirdiğimiz platform ile seyahat harcamalarını merkezi, denetlenebilir ve şeffaf bir modele dönüştürmeyi amaçladık. Kurumsal anlaşmalar ve özel fiyatlandırmalar sayesinde şirketler önemli maliyet avantajı elde ediyor” dedi.





Haberle İlgili Daha Fazlası