Sokaklarda akıllı aydınlatma dönemi başlıyor! Bir direkte yedi hizmet

CEMAL EMRE KURT ANKARA - Bakanlığa bağlı Türkiye Elektromekanik Sanayi AŞ (TEMSAN)’ın geliştirdiği “Akıllı Sokak Aydınlatması” projesiyle birlikte aydınlatmalara elektrikli araç ve tekerlekli sandalye şarj üniteleri, güvenlik kamerası, dijital bilgilendirme ekranı, kablosuz internet erişim noktası ve USB telefon şarj noktaları entegre edildi. Şu anda test aşamasında olan proje yaygınlaştığında vatandaşlar elektrikli otomobillerini, tekerlekli sandalyelerini ve telefon veya tablet gibi teknolojik cihazlarını sokak aydınlatmasına bağlayarak şarj edebilecek.

Aynı zamanda üzerinde bulunan hava kalitesi ölçüm sensörü ile havanın kalitesini de yakından takip edecek. Proje hayata geçtiğinde vatandaşlar cihazdaki dijital ekran üzerinden güncel haberlere, trafik yoğunluğu bilgisine ve hava durumuna da erişebilecek. Akıllı sokak aydınlatması üzerinde bulunan güvenlik kameraları da şehir güvenliğine katkı sağlayacak. Afet ve acil durumlarda ise Acil Durum Anons Sistemi sayesinde vatandaşları uyaracak. Acil durumlarda akıllı aydınlatmadaki donanım, sesli ve görüntülü olarak vatandaşların dikkatini çekecek.

HAYATI KOLAYLAŞTIRACAK

Projeyle ilgili bilgi veren TEMSAN Başmühendisi İpek Acay, akıllı sokak aydınlatması projesi ile bir yandan enerjinin verimli kullanılmasını, bir yandan da vatandaşların hayatını kolaylaştırmayı hedeflediklerini belirtti.

GÜNEŞTEN BESLENECEK

Mühendis Tuğba Aydın Kart da, şehir hayatını daha sürdürülebilir ve verimli hâle getirmek için yola çıktıklarını söyledi. Direkte bulunan güneş panelleri sayesinde güneş enerjisini kullandıklarını belirten Kart, “Aydınlatma üzerinde bulunan fotoseller sayesinde de güneş enerjisini verimli kullanıyoruz” diye konuştu.

ENERJİ MALİYETİ DÜŞECEK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 2025 Mali Durum ve Beklentiler Raporu’na göre enerji şirketlerine 11,4 milyar lira aktarıldı. Yılsonuna kadar sokak, cadde, park aydınlatma giderlerinin 30,9 milyar liraya ulaşması öngörüldü. Akıllı Sokak Aydınlatması sayesinde Bakanlığın büyük bir gider kalemi olan genel aydınlatma maliyetlerinin de düşmesi hedefleniyor.