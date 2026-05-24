Türk Telekom, sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarıyla CDP 2025 İklim Değişikliği Programı’nda en yüksek seviye olan “A” notunu korurken, Su Güvenliği Programı’nda da ilk kez “A-” notu aldı. Şirket, Sivas, Malatya ve Ağrı’daki güneş enerjisi yatırımlarıyla yıllık 350 bin ton karbon salımını önlemeyi hedefliyor.

Türk Telekom, sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarıyla uluslararası platformda önemli bir başarıya imza attı.

Şirket, Karbon Saydamlık Projesi’nin (CDP) 2025 İklim Değişikliği Programı’nda en yüksek seviye olan “A” notunu korurken, ilk defa katıldığı Su Güvenliği Programı’ndaki raporlamasında “A-” notunu elde etti. “COP31’e Doğru: Raporlama İvmesi” temasıyla düzenlenen CDP Türkiye 16. İklim & Doğa Konferansı ve Ödül Töreni’nde ödüle layık görülen Türk Telekom, çevresel sürdürülebilirlik ve şeffaf raporlama alanındaki performansıyla küresel liderler arasında gösterildi.

Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, sürdürülebilirliği şirketin bütün iş süreçlerine entegre ettiklerini belirterek “İklim değişikliğiyle mücadelede kararlılığımızı sürdürürken, çevresel ve finansal sürdürülebilirliği bütüncül bir yaklaşımla yönetiyoruz” dedi.

Şirket, yenilenebilir enerji yatırımları kapsamında Sivas’ta 1.300 dönümlük arazi üzerine kurduğu ve yıllık 128 MWp üretim kapasitesine sahip güneş enerjisi santralini devreye aldı. GES yatırımlarını Malatya ve Ağrı’da sürdürecek olan Türk Telekom, toplam 6 bin dönümlük arazi üzerinde 530 MWp seviyesinde kurulu güce sahip üç adet GES’i önümüzdeki yıllarda devreye alarak tam kapasite üretim yapmayı hedefliyor.

Üç şehirde yapacağı yatırımlarla yıllık 800 GWh enerjiyi yenilenebilir kaynaklardan sağlamayı hedefleyen Türk Telekom, yıllık 350 bin ton seviyesinde karbon salımını engelleyecek. Şirket ayrıca, TT Ventures ortaklığıyla hayata geçirdiği E4 Şarj projesiyle elektrikli araç kullanıcılarına Türkiye genelinde kesintisiz şarj hizmeti sunuyor.

