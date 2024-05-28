Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Süresiz nafakada yeni gelişme! Meclis'e kanun teklifi sunuldu

Süresiz nafakada yeni gelişme! Meclis'e kanun teklifi sunuldu

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Süresiz nafakada yeni gelişme! Meclis&#039;e kanun teklifi sunuldu

Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Saadet Partisi 'süresiz nafaka' konusunda yeni bir adım attı. Partinin Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, Meclis Başkanlığına 'süresiz nafakanın kaldırılması için' kanun teklifi verdiklerini açıkladı.

Toplumun önemli bir kesimini ilgilendiren ve zaman zaman gündemin önemli maddeleri arasında yer alan 'süresiz nafaka' konusunda Saadet Partisi'nden yeni bir adım geldi.

Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bu konunun kamuoyunda tartışılması gerektiğini belirtti ve süresiz nafakanın kaldırılması için Meclis Başkanlığına kanun teklifi verdiklerini söyledi.

"YENİ HAYAT KURAN TARAFLARI YORAN BİR DURUM"

Süresiz nafakanın birçok sorunu beraberinde getirdiğini belirten Şahin, "Süresiz nafaka konusu, boşandıktan sonra yeniden bir hayat kurmak isteyen tarafların evliliklerinde maddi ve manevi farklı olumsuzluklara neden oluyor. Süresiz nafaka, boşandıktan sonra yeni hayat kuran tarafları yoran bir durum. Nafaka alacaklısının çalışabilir olmasına rağmen nafaka gelirinden dolayı çalışmaması, SGK'siz olarak çalışması ya da nafaka gelirinden mahrum olmamak için evlilik akdi yapmadan farklı berberlikleri yaşaması gibi olumsuz sonuçlar yaşanıyor" dedi.

Yoksulluk nafakası devam ettiği süre içerisinde nafakanın artırılması, azaltılması ya da tamamen kaldırılması için açılan davalarda da birçok sorunun yaşandığını söyleyen Şahin, şu ifadeleri kullandı:

"KALDIRILMASINI TALEP EDİYORUZ"

"Verdiğimiz kanun teklifiyle süresiz nafakanın kaldırılmasını talep ediyoruz. Nafakanın süresi neye göre belirlenecek, bu konuda da bazı kriterler olmalı. Yoksulluk nafakasının süresi; tarafların evlilik süresine, eğitim, meslek ve sağlık durumuna, nafaka alacaklısının çalışabilir olup olmadığına, çocuk sayısı ve çocukların yaşı gibi kriterlere göre hakim tarafından takdir edilmeli. Toplumun önemli bir kısmında rahatsızlığa neden olan süresiz nafaka konusunun önce tartışılması sonra belli hakkaniyet kriterleri çerçevesinde yeniden düzenlenmesi gerekir."

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Anadolu Ajansı
İsrail Mevasi'de çadır kenti bombaladı: 20'den fazla Filistinli hayatını kaybetti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ekonomik ilişkiler ivme kazanıyor! Tacikistan ile 4 önemli anlaşma imzalandı - EkonomiTürkiye ile Tacikistan arasında 4 önemli anlaşma imzalandıBugün son gün! THY en az lise mezunu 'tecrübesiz kabin personeli' alıyor - EkonomiBugün son gün! THY en az lise mezunu personel alıyorTicaret Bakanı Bolat'tan 'çiftçiye destek' açıklaması - EkonomiTicaret Bakanı Bolat'tan 'çiftçiye destek' açıklamasıBakan Şimşek'ten mesaj! Vergide adaleti artıracak ilave adımlar yolda... - Ekonomi"Etkinliği artıracak ilave adımlar yolda"Borsada düşüş sürerken... İşte zirvesine yakın ve uzak hisseler! - Ekonomiİşte zirvesine yakın ve uzak hisseler!Kriptolar dirençlere takıldı! Bitcoin ve Ethereum yeniden düşüyor - EkonomiKriptolar dirençlere takıldı! Yeniden düşüyorlar...
Sonraki Haber Yükleniyor...