Süresiz nafakada yeni gelişme! Meclis'e kanun teklifi sunuldu

Saadet Partisi 'süresiz nafaka' konusunda yeni bir adım attı. Partinin Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, Meclis Başkanlığına 'süresiz nafakanın kaldırılması için' kanun teklifi verdiklerini açıkladı.

Toplumun önemli bir kesimini ilgilendiren ve zaman zaman gündemin önemli maddeleri arasında yer alan 'süresiz nafaka' konusunda Saadet Partisi'nden yeni bir adım geldi.

Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bu konunun kamuoyunda tartışılması gerektiğini belirtti ve süresiz nafakanın kaldırılması için Meclis Başkanlığına kanun teklifi verdiklerini söyledi.

"YENİ HAYAT KURAN TARAFLARI YORAN BİR DURUM"

Süresiz nafakanın birçok sorunu beraberinde getirdiğini belirten Şahin, "Süresiz nafaka konusu, boşandıktan sonra yeniden bir hayat kurmak isteyen tarafların evliliklerinde maddi ve manevi farklı olumsuzluklara neden oluyor. Süresiz nafaka, boşandıktan sonra yeni hayat kuran tarafları yoran bir durum. Nafaka alacaklısının çalışabilir olmasına rağmen nafaka gelirinden dolayı çalışmaması, SGK'siz olarak çalışması ya da nafaka gelirinden mahrum olmamak için evlilik akdi yapmadan farklı berberlikleri yaşaması gibi olumsuz sonuçlar yaşanıyor" dedi.

Yoksulluk nafakası devam ettiği süre içerisinde nafakanın artırılması, azaltılması ya da tamamen kaldırılması için açılan davalarda da birçok sorunun yaşandığını söyleyen Şahin, şu ifadeleri kullandı:

"KALDIRILMASINI TALEP EDİYORUZ"

"Verdiğimiz kanun teklifiyle süresiz nafakanın kaldırılmasını talep ediyoruz. Nafakanın süresi neye göre belirlenecek, bu konuda da bazı kriterler olmalı. Yoksulluk nafakasının süresi; tarafların evlilik süresine, eğitim, meslek ve sağlık durumuna, nafaka alacaklısının çalışabilir olup olmadığına, çocuk sayısı ve çocukların yaşı gibi kriterlere göre hakim tarafından takdir edilmeli. Toplumun önemli bir kısmında rahatsızlığa neden olan süresiz nafaka konusunun önce tartışılması sonra belli hakkaniyet kriterleri çerçevesinde yeniden düzenlenmesi gerekir."