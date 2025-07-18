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Tanesi 10 liradan satılıyor, esnaf talebe yetişemiyor! Kuzey Afrika'nın en sevilen 'dikenli' meyvesi Türkiye'de

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Dikenli İncir, Mersin, Kuzey Afrika, Fas, Tunus, Akdeniz, Haber
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tunus, Fas gibi Kuzey Afrika ülkelerinin tanıtımlarını dahi süsleyen, Akdeniz ve Ege kıyılarının sevilen meyvesi, Mersin'de kapış kapış satılıyor. Halk arasında ‘şifa kaynağı' olarak bilinen bu meyveye yoğun ilgi var. Dikenli incir, tanesi 10 liradan alıcı buluyor.

Kuzey Afrika başta olmak üzere, Akdeniz ve Ege bölgelerinin kıyı kesimlerinde doğal olarak yetişen, kaktüs türü bir bitkinin meyvesi olan dikenli incir; serinletici etkisi ve faydalarıyla dikkat çekiyor.

Yetiştiği bölgeye göre ‘Hint inciri' ya da ‘Frenk inciri' olarak da bilinen, bağışıklık sistemini güçlendirdiği, sindirim sistemine iyi geldiği ve vücut direncini artırdığı bilinen dikenli incir, Mersin'de tanesi 10 liradan tezgahlarda yerini aldı.

Tanesi 10 liradan satılıyor, esnaf talebe yetişemiyor! Kuzey Afrika'nın en sevilen 'dikenli' meyvesi Türkiye'de - 1. Resim

'ŞİFA KAYNAĞI' OLARAK BİLİNİYOR, VATANDAŞ KAPIŞ KAPIŞ ALIYOR

Kent merkezindeki seyyar tezgahlarda buz kalıpları ya da soğuk su içinde bekletilerek satışa sunulan dikenli incir, dikenli kabukları soyulduktan sonra servis ediliyor. Özellikle sıcak havalarda soğuk tüketilmesi tercih edilen bu meyve, hem serinletici hem de sağlıklı bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Dikenli incir satıcısı Doğan Güneş, bu hafta itibarıyla dikenli incirin tezgahlarda yerini aldığını belirterek, "Yoğun bir talep var ve hava çok sıcak. Termosta soğuk su içerisinde muhafaza ediyoruz.

Tanesi 10 liradan satılıyor, esnaf talebe yetişemiyor! Kuzey Afrika'nın en sevilen 'dikenli' meyvesi Türkiye'de - 2. Resim

Bu meyve soğuk yenir. Bu meyvenin şifaları kalbe, kansere, şekere, akciğere, karaciğere faydalıdır. Bağışıklık sistemini güçlendirir, sindirim sistemini güçlendirir, kan ve şekeri dengeler. Bunun faydaları saymakla bitmiyor" dedi.

Tanesi 10 liradan satılıyor, esnaf talebe yetişemiyor! Kuzey Afrika'nın en sevilen 'dikenli' meyvesi Türkiye'de - 3. Resim

TANESİ 10 LİRAYA ŞİFA KAYNAĞI

Sıcaktan bunaldığı için sürekli soğuk dikenli incir tükettiğini söyleyen taksi şoförü Ziya Şat, "Dikenli incir buz gibi yenmesi güzel. Faydaları şunlardır; bağırsakları temizliyor. Burada taksiciyim, arkadaşımın yanına geliyorum, devamlı dikenli incir yiyorum. 4-5 tane buz gibi. Bunaldıkça geliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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