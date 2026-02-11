Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA), Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerini kapsayan TR82 Bölgesi'nde tarımsal amaçlı kurum ve kuruluşlara 5 milyon TL'lik teknik destek sağlayacak.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA), TR82 Bölgesi'nde tarımsal üretimi güçlendirmek, yerel ürünlerin katma değerini artırmak ve üretici örgütlerinin kurumsal kapasitesini geliştirmek amacıyla '2026 Yılı Tarımda Verimlilik ve Katma Değerin Artırılması Teknik Destek Programı'nı başvuruya açtı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen program kapsamında Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerini kapsayan TR82 Bölgesi'nde tarımsal amaçlı kurum ve kuruluşlara yönelik 5 milyon TL bütçeli teknik destek sağlanacak. Programla tarım sektöründe yenilikçi, sürdürülebilir ve rekabetçi bir yapının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Eğitim ve danışmanlık faaliyetleri yoluyla uygulanacak destekler tarımsal kurum ve kooperatiflerin kurumsal altyapısının geliştirilmesi, tarım işletmelerinde hizmet kalitesinin artırılması, tarımsal ürünlerin belgelendirilmesi, sertifikasyonu ve coğrafi işaret süreçlerinin desteklenmesi ile pazarlamada teknolojik yetkinliğin artırılmasını kapsıyor. Ayrıca yerel ürünlerin kalite ve üretim miktarının yükseltilmesine yönelik kapasite geliştirici çalışmalar da program kapsamında desteklenecek.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

Teknik destek programına, TR82 Bölgesi'nde faaliyet gösteren tarımsal üretim yapan işletmeler, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, il ve ilçe tarım ve orman müdürlükleri, belediyeler, meslek odaları ve üst birlikleri ile tarımsal amaçlı kooperatifler ve üretici birlikleri başvuruda bulunabilecek. Başvurular, kurumsal nitelikli ve kapasite artırıcı eğitim ve danışmanlık faaliyetlerini kapsayacak. Program, 2026 yılı boyunca altı ayrı başvuru döneminde uygulanacak. Başvurular, Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden alınacak olup, ilk dönem için son başvuru tarihi ise 28 Şubat olarak belirlendi. Program bütçesinin belirlenen tarihten önce tükenmesi halinde başvuru süreci sona erecek.

Bölge tarımının yapısal olarak güçlendirilmesini amaçlayan teknik destek programına ilişkin ayrıntılı bilgilere ve başvuru rehberine Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı'nın resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.

