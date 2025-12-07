Tarım ve Orman Bakanlığı, 'Halk Elinde Islah Projeleri' kapsamında Türkiye’nin yerli hayvan ırklarını korumak ve verimliliği artırmak amacıyla 2,7 milyar liralık destek sağladığını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, "Halk Elinde Islah Projeleri"ne toplam 2,7 milyar liralık destek sağlanarak, üretimde verimliliğin artırıldığını bildirdi.

Bakanlığın X hesabında yapılan paylaşımda, söz konusu projelere ilişkin bilgi verildi. Üretimin verimliliğinin artırıldığı vurgulanan paylaşımda, yerli genetik kaynakların güvence altına alındığının altı çizildi. Paylaşımda yer alan bilgiye göre küçükbaş hayvan ıslahı destekleri, 50 ilde 205 alt projede 1,29 milyon küçükbaş için uygulanıyor.

KÜÇÜKBAŞTA 33 YERLİ IRK KORUMA ALTINDA

Her yıl işletmelere 38 bin 400 koç ve 11 bin 700 teke sağlanıyor. Bu kapsamda 2005'ten bu yana 2 milyar lirayı aşkın destek verilirken 33 küçükbaş yerli ırk koruma altına alındı.

ANADOLU MANDASINDA VERİMLİLİK YÜZDE 90 ARTTI

Anadolu mandası ıslahında da verimlilik artışı yaşandı. 18 ilde 2 bin 800 işletmede 40 bin 538 mandaya yönelik uygulanan projeyle 2011'den bu yana 619 milyon liralık destek sunuldu. Böylece manda varlığı 14 yılda yüzde 90,5 artarken ilk kez 19 bin doz dondurulmuş manda sperması üretimi gerçekleştirildi.

43,1 MİLYON LİRA DESTEK

Yerli sığır ırkları da koruma altına alındı. 2023'ten itibaren 3 ilde, 399 işletmede, 4 bin 673 baş yerli sığır için uygulanan projede, bugüne kadar 43,1 milyon lira destek sağlandı. Yerli Kara ve Güney Anadolu Kırmızısı ırklarında ise ıslah çalışmaları devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığından 2,7 milyar liralık destek!

