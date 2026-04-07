Adana'da tarladan 7 liraya alınan biberin, Diyarbakır’daki bir zincir markette tam 28 katı fiyatla, 200 liraya satıldığı ortaya çıktı. Tedarik zincirindeki "etiket vurgununu" Hal Kayıt Sistemi üzerinden deşifre eden Bakanlık, haksız fiyat artışı yapan firmaları ve zincir marketi Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na sevk etti.

Diyarbakır’da bir zincir markete yönelik yapılan incelemelerde, temel gıda ürünlerindeki "raf-tarla makasının" nasıl insafsızca açıldığı rakamlarla belgelendi.

Ticaret Bakanlığı, vatandaşın mutfağını ateşe veren fahiş fiyat artışlarına karşı yürüttüğü denetimlerde akıllara durgunluk veren bir tabloyu daha gözler önüne serdi.

Çalışmalar kapsamında, Diyarbakır’da faaliyet gösteren bir zincir markete yönelik gerçekleştirilen denetimler sonucu; kırmızı kapya ve yeşil sivri biber ürünlerine ilişkin olarak tedarik zinciri boyunca oluşan fiyat hareketleri Hal Kayıt Sistemi üzerinden şekilde incelendi.

Bakanlık müfettişlerinin tespitlerine göre, Adana’nın Karataş ilçesindeki köylerden komisyoncu aracılığıyla sadece 7 liraya satın alınan kırmızı kapya biber, Diyarbakır’daki bir aracı firma tarafından zincir markete 30 liraya fatura edildi. Ancak asıl şok edici artış market rafında yaşandı, aynı ürün tüketiciye tam 199 lira 99 kuruştan satıldı.

Tarladan sofraya gelene kadar fiyatın onlarca kat artması, tedarik zincirindeki denetimsiz kâr iştahını bir kez daha kanıtladı.

Vurgun sadece kapya biberle sınırlı kalmadı. Yeşil sivri biberde de benzer bir senaryo işletildi. Aracı firmanın markete 20 liradan verdiği yeşil biber, zincir market tarafından vatandaşa tam 249 lira 99 kuruştan sunuldu.

Ticaret Bakanlığı, yapılan incelemeler sonucunda hem aracı firmanın hem de ilgili zincir marketin "haksız fiyat artışı" yaparak piyasa dengesini bozduğunu tespit etti.

Söz konusu firmalar hakkında gerekli idari yaptırımların uygulanması ve en ağır cezaların kesilmesi amacıyla dosya, Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na sevk edildi. Bakanlık yetkilileri, piyasa gözetim ve denetim çalışmalarının 81 ilde tavizsiz bir şekilde süreceğini vurguladı.