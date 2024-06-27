Telefonunu şarja takıp uyudu, uyandığında dondu kaldı! 245 bin TL'si dakikalar içinde buhar oldu

Gün içinde ATM'den faturalarını ödemek için işlem yapan 70 yaşındaki adam, gece telefonunu şarja takıp uyudu. Sabah uyandığında ise gelen mesajlarla şaşkına döndü. Tüm banka hesaplarının boşaldığını ve adına kredi çekildiğini gören adamın dakikalar içinde 245 bin TL'si buhar oldu.

İstanbul'da yaşayan 70 yaşındaki Haydar Demir, dolandırıcıların yeni hedefi oldu. Sabah saatlerinde faturalarını ödemek için ATM'yi kullanan adam, hesabına para yatırdı. O gün başka bir bankacılık işlemi yapmayan Demir, gece telefonunu şarja takıp uyudu.

UYURKEN HESAPLARINI BOŞALTTILAR

70 yaşındaki adam gece uyurken dolandırıcıların hedefi oldu ancak bundan habersizdi. Sabah saat 08.00 sıralarında uyanan ve telefonunu kontrol eden Demir, telefonun açılmadığını görünce sinirlendi.

Telefonu kenara koyan Demir, sonrasında telefonun güncelleme yaptığını gördü. Yaklaşık yarım saat sonra telefon açılırken, Demir art arda gelen mesajlarla neye uğradığını şaşırdı.

Para çekme, para gönderme ve kredi çekme mesajlarını gören Demir, adeta dondu kaldı.

"YETMİYORMUŞ GİBİ ADIMA KREDİ DE ÇEKMİŞLER"

Show Haber'in haberine göre; başına geleni mobil bankacılık uygulamasına girince öğrenen Demir, "Hem vadeli hesabımdan para çekiyor, hem vadesiz hesabım vardı onu çekiyor. Esnek hesap kredisi çekiyor. Yetmiyormuş gibi adıma 113 bin TL kredi çekiyor" dedi.

Demir, dakikalar içinde 245 bin TL'sinin buhar olduğunu söyleyerek yaşananlara isyan etti.

"KAN BEYNİME SIÇRADI, KENDİMDEN GEÇTİM"

Yaşadıklarına bir türlü inanamayan Demir, başına gelenleri "Bir kalkıyorum. Gece uyurken hem param gitmiş hem borçlanmışım. Birden bire sıfır. Kan beynime sıçradı. Kendimden geçtim. Elim ayağım birbirine dolaştı, ne yapacağımı şaşırdım. Başıma böyle bir şey geleceği hayatta aklıma gelmezdi" diyerek anlattı.