Tersine göçle yatırım akışı! Gurbetçi gençler memleketlerine 277 milyon TL getirdi

Türkiye ve AB’nin ortak projesi ile Türk vatandaşları 33 kentte 277 milyon lira maliyetli 128 tesis yaptı. Kadın ve gençlere öncelik tanınan proje ile 102 bin 760 kişiye istihdam sağlandı...

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ'UN HABERİ - Ülkemizde son yıllarda kadın ve genç girişimciye yatırım ve istihdam önceliği sağlanması, ilave yatırım ve istihdamı artırdı. Türkiye ile Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa yürütülen ve yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına yönelik projeyle büyük ilerleme sağlandı.

Teşvikten yararlanan Türk vatandaşları 33 kentte 277 milyon lira maliyetli 128 tesisi hayata geçirdi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yurt dışında yaşayan Türklere sağlanan desteklerle tersine göçün teşvik edilirken, yurt dışından sermaye akışı sağlandığını da ifade etti. Bakan Yumaklı’nın verdiği bilgiye göre IPARD programları kapsamında bugüne kadar girişimcilere toplam 45,7 milyar lira hibe sağlandı.

Bu sayede 97,2 milyar TL’lik yatırım hayata geçirilerek toplam 25 bin 525 adet tesis ve proje kazandırıldı. Hayata geçirilen bu tesislerde 102 bin 760 kişiye istihdam sağlandı.

IPARD Programlarında kadın ve gençlerin yatırımlarını öne çıkarmak için proje seçiminde ilave puan verildiğinin altını çizen Bakan Yumaklı “40 yaş altı genç yatırımcılar için hayvancılık projelerinde hibe oranı yüzde 70’e kadar yükseliyor. Bugüne kadar Türkiye genelinde 6 bin 424 kadın ve 13 bin 645 genç yatırımcı IPARD desteklerinden faydalandı. Böylelikle AB kırsal kalkınma hibelerinin yüzde 67’si genç, yüzde 30’u kadın yatırımcılarımıza sağlandı” ifadelerini kullandı.

ÖRGÜTLENMEYE TEŞVİK

Bakan Yumaklı “Başvuruda artış bekliyorduk. Bu öngörüyle katkı oranı yüzde 25’ten yüzde 50’ye çıkarıldı. Programın bütçesi 555 milyon avrodan 785 milyon avroya çıkarılmıştı. Bu destekle kırsalda ekonomik faaliyetlerin artarak kente göçün önlenmesi amaçlanırken, girişimcilerin öz sermayesinin harekete geçirilmesi de sağlanıyor” dedi.

KIRSALA YATIRIM DESTEĞİ SÜRECEK

Bakan Yumaklı “Yurt dışından gelen vatandaşlarımız geldikleri ülkelerdeki tecrübelerini de ülkemize aktarıyor. Bugüne kadar, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız kendi öz sermayesini IPARD destekleriyle birleştirerek 33 ilimizde yatırım yaptı. Bu kapsamda toplam 277 milyon TL maliyetli yatırım ülkemize kazandırıldı ve bu yatırımlarla kurulan 128 tesiste 700 kişiye istihdam sağlanmakta. Kırsala yatırım yapmak isteyene desteğe devam edeceğiz” dedi.