Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > TİKA bu kez sağlık sektörüne el attı! Ülkeye destekleri sürüyor

TİKA bu kez sağlık sektörüne el attı! Ülkeye destekleri sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
TİKA bu kez sağlık sektörüne el attı! Ülkeye destekleri sürüyor
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

TİKA, Sırbistan’daki Velika Plana Sağlık Merkezi’ne ultrason cihazı desteği sağladı. Türkiye’nin Belgrad Büyükelçisi İlhan Saygılı, projenin iki ülke halkına hizmet sunacağını ve bölgedeki istikrara katkı sağlayacağını belirtti.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Sırbistan'ın Velika Plana şehrinde bulunan sağlık merkezine ultrason cihazı desteğinde bulundu. Cihaz, Velika Plana kentindeki Doktor Milan - Bane Djordjevic Sağlık Merkezi Jinekoloji Bölümüne teslim edildi.

Törende konuşan Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi İlhan Saygılı, Türkiye'nin Balkanlar'da yürüttüğü faaliyetlerin bölgedeki huzur ve istikrarın sağlanmasına önemli katkılar sunduğunu söyledi.

KANSER VAKALARI ERKEN TEŞHİS EDİLEBİLECEK

Saygılı, Avrupa'da yaşayan Türk gurbetçilerin yoğun olarak kullandığı güzergahta yer alan sağlık kuruluşlarının desteklenmesinin büyük önem taşıdığını belirterek, TİKA tarafından hayata geçirilen sağlık projelerinin iki ülke halkına da hizmet verecek olmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

TİKA tarafından sağlanan modern ultrason cihazı sayesinde, özellikle gebelik takibi, artan kanser vakalarının erken teşhisi ve merkezin hizmet kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Mersin'de başıboş köpek dehşeti: Yaptığı yürüyüş kabusa dönüştüSüper Lig'den 4 kulüp PFDK'ya sevk edildi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Tarife savaşında yeni cephe: AB’den ABD’ye misilleme uyarısı - EkonomiAB’den ABD’ye misilleme uyarısı!Kurban Bayramı öncesi pazarlıklar sıkı! Fiyatlar belli oluyor: Küçükbaş 15, büyükbaş 70 bin TL - EkonomiKurban Bayramı öncesi pazarlıklar sıkı!Doğal gazda yeni hedef: İhracat 8 milyar metreküp artacak - EkonomiDoğal gazda yeni hedef: İhracat 8 milyar metreküp artacak600 bin kamu işçisini ilgilendiriyor! TÜRK-İŞ'ten hükümetin maaş teklifi için önemli açıklama - EkonomiTÜRK-İŞ'ten hükümetin maaş teklifi için önemli açıklamaPiyasalarda yüksek gerilim! Altın ve petrol fiyatında sert yükseliş - EkonomiAltın ve petrol fiyatında sert yükselişDünya pazarlarını fethetti, Türkiye'ye milyon dolarlar kazandırdı! Fındıkta ihracat patlaması - EkonomiDünya pazarlarını fethetti, milyon dolarlar kazandırdı
Sonraki Haber Yükleniyor...