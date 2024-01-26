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    • Tıraş olmak lüks oldu: İstanbul'da berber fiyatları 500 TL'ye dayandı

    Asgari ücretin artması ve dolar kurundaki yükseliş nedeniyle berberlerin maliyeti her geçen gün artıyor. Maliyetleri karşılamak için berberler, yeni yıl ile birlikte fiyatlarını artırmaya başladı. İstanbul'da geçen yıl 150-200 lira bandında olan saç ve sakal tıraşı fiyatları, bu yıl semtlere göre 250-500 lira arasında değişiyor.

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Tıraş, İstanbul, Haber

    Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Berberler, kira, elektrik, su, çalışan maaşları gibi giderlerdeki artışı saç ve sakal tıraşı fiyatlarına yansıttı. Geçen yılın Ocak ayında 150 lira civarında olan saç kesim fiyatları, bu yıl 300-400 liraya kadar çıktı.  Sakal kesim fiyatları ise 100-200 lira arasında değişiyor. İstanbul’da bazı semtlerde bu fiyatlar daha da yüksek olabiliyor.

    Saç ve sakalını kestirmek isteyen bir kişi 250 ile 500 lira arasında bir ücret ödemek zorunda kalıyor. Berberler ise fiyat artışlarının sebebini dükkan kiraları ve zamlarla birlikte maliyetlerde yaşanan artışlardan kaynaklandığını söylüyor.

    "ÜÇ VE ALTI AYDA BİR FİYATIMIZI REVİZE EDEBİLİYORUZ"

    Fiyat artışlarıyla ilgili konuşan berber Göktuğ Buğra Togel, ''Hayat pahalılığından dolayı biz de bu halkaya takıldık. En başta kiralar, elektrik ve su fiyatları artırmamıza etki ediyor. Müşterilerimiz de genel fiyat artışlarının farkında bizim fiyatlarımıza da anlayış gösteriyorlar.

    Farklı semtlerde berber hizmeti fiyatları değişiyor, bu da kira farklılıklarından kaynaklanıyor. Saç ve sakal tıraşı fiyatımız 350 lira ve bu rakamı artıracağız. Üç ay ve altı ayda bir fiyatımızı revize edebiliyoruz. Geçtiğimiz yıl saç sakal tıraşı ücretimiz 250 liraydı'' ifadelerini kullandı.

    "GEÇEN SENE 200 LİRA ÖDÜYORDUM"

    Şükrücan Develi oğlu isimli vatandaş ise "Esnaf arkadaşlara da hak vermeye başladık. Maliyetlerde yaşanan artışlardan dolayı berberlerdeki zamları da doğal karşılıyorum. Geçen sene saç ve sakal için 200 lira ödüyordum, bu sene baya artış oldu" dedi.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Tıraşİstanbul
    Haberler > Ekonomi > Tıraş olmak lüks oldu: İstanbul'da berber fiyatları 500 TL'ye dayandı
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