Trenlerde boş yer yok! Bakan Uraloğlu biletler çok pahalı iddiasına cevap verdi

YHT’de doluluk oranı yüzde 90’a ulaştı. Biletlerin çok pahalı olduğu iddiasını Bakan Uraloğlu cevapladı: "Ücretler enflasyona göre belirleniyor. Trenin cinsi, konfor da ücret artışında dikkate alınıyor."

HABER MERKEZİ ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, tren bileti ücretlerinin yıllık enflasyon oranlarının altında kalmayacak şekilde belirlendiğini söyledi.

Tren bileti ücretlerine yapılan son zamlarla ilgili milletvekillerinin yazılı soru önergelerini cevaplayan Uraoğlu, bilet ücretleri belirlenirken girdi maliyetlerinde oluşan değişiklikler, bölgesel özellikler, rekabet şartları, parkur, ekonomik konjonktürel durum, sosyoekonomik özellikler ile trenin cinsi, mevkisi, sürati, konforu, yolcu niteliği, doluluk oranları gibi istatistiksel bilgiler ile yolcu beğeni anket sonuçları gibi hususların dikkate alındığını belirtti. Uraloğlu, 2024’ün ilk 7 ayında doluluk oranlarının yüzde 90’a ulaştığını kaydetti.

İSTANBUL VE SABİHA NÜFUSUN YÜZDE 95'İNİ TAŞIDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanlarının 8 ayda toplam 80 milyon 927 bin 61 yolcu taşıdığına dikkati çekerek, bu sayının Türkiye nüfusunun yüzde 95’ine karşılık geldiğini kaydetti. Yılın 8 aylık döneminde havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak sayısının iç hatlarda 607 bin 322, dış hatlarda 581 bin 532 olduğunu aktaran Uraloğlu, üst geçişlerle birlikte toplam 1 milyon 538 bin 183 uçak trafiğine ulaşıldığını bildirdi.

Ağustos sonunda hizmet verilen uçak trafiğinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,3 artış gösterdiğine işaret eden Uraloğlu, “Ülkemizdeki havalimanlarımız iç hatlarda 64 milyon 700 bin 23, dış hatlarda ise 90 milyon 64 bin 564 yolcuya hizmet verirken direkt transit yolcularla birlikte toplam 154 milyon 930 bin 677 kişi havalimanlarımızı kullandı. Hizmet verilen yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre iç hatlarda yüzde 6,9, dış hatlarda yüzde 9,7 arttı. Toplam yolcu trafiğinde de yüzde 8,4 artış gerçekleşti” açıklamasını yaptı.

İstanbul Havalimanı’nda 8 ayda iç hatlarda 11 milyon 658 bin 410, dış hatlarda 41 milyon 751 bin 726 olmak üzere toplamda 53 milyon 410 bin 136 yolcuya hizmet sunuldu. 2023 yılının aynı dönemiyle kıyaslandığında toplam yolcu trafiğinde yüzde 5 artış oldu. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda ise 8 ayda iç hatlarda 13 milyon 172 bin 953, dış hatlarda ise 14 milyon 343 bin 972 olmak üzere toplam 27 milyon 516 bin 925 yolcuya hizmet verildi.