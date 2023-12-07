TÜİK açıkladı: 2022'de eğitim harcamaları 587 milyar lirayı geçti

7 Aralık 2023 10:44 - Güncelleme Tarihi: 7 Aralık 2023 11:05

Editör: Fulya Açıkel / Kaynak: Türkiye Gazetesi

TÜİK'in açıkladığı verilere göre; Türkiye'de eğitim harcamalarına 2022 yılında 587 milyar 438 milyon lira harcandı. Söz konusu dönemde harcamaların en çok arttığı eğitim düzeyleri yüzde 113,8'le okul öncesi ve yüzde 74,1'le yükseköğretim oldu. Öğrenci başına eğitim harcamasında ise yüzde 60,9 artış yaşandı.

EĞİTİM HARCAMALARININ GSYH İÇİNDEKİ PAYI YÜZDE 3,9 OLDU

Türkiye'de eğitim harcamalarının gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYİH) oranı 2021 yılında yüzde 4,8 iken, 2022'de yüzde 3,9'a geriledi. Devlet eğitim harcamalarının GSYİH içindeki payı ise 2021 yılında yüzde 3,5 iken, geçen yıl yüzde 3,1 düzeyinde gerçekleşti.

EĞİTİM HARCAMALARININ YÜZDE 79,1'İ DEVLET TARAFINDAN FİNANSE EDİLDİ

Geçen yıl yapılan eğitim harcamalarının yüzde 79,1'i devlet tarafından finanse edildi. Eğitim harcamaları içinde hane halklarının yaptığı harcamaların payı ise yüzde 10 olarak hesaplandı.

DEVLET EĞİTİM KURUMLARINCA EĞİTİM HARCAMASI EN FAZLA YÜKSEKÖĞRETİME YAPILDI

Devlet eğitim kurumlarınca gerçekleştirilen harcamaların yüzde 35,1'i yükseköğretime, yüzde 21,7'si ortaöğretime yönelik oldu. Özel eğitim kurumlarınca yapılan harcamaların yüzde 44,6'sı yükseköğretime, yüzde 31'i ortaöğretime yapıldı.

ÖĞRENCİ BAŞINA EĞİTİM HARCAMASI 25 BİN 143 TL OLDU

Öğrenci başına yapılan eğitim harcaması 2021 yılında 15 bin 622 lira iken, 2022 yılında 25 bin 143 lira olarak gerçekleşti. Eğitim düzeylerine göre değerlendirildiğinde, 2022 yılında öğrenci başına harcamanın en yüksek olduğu eğitim düzeyi 50 bin 236 lira ile yükseköğretim oldu.

ÖĞRENCİ BAŞINA HARCAMANIN EN ÇOK ARTTIĞI EĞİTİM DÜZEYİ OKUL ÖNCESİ OLDU

Öğrenci başına toplam eğitim harcaması bir önceki yıla göre yüzde 60,9 arttı. Öğrenci başına eğitim harcamalarının 2022 yılında 2021 yılına göre en fazla artış gösterdiği eğitim düzeyi yüzde 74,4 ile okul öncesi oldu. Bunu yüzde 67,7 ile yükseköğretim takip etti.