TÜİK, şubat ayına ilişkin işgücü istatistiklerini açıkladı. Geçtiğimiz ay Türkiye genelindeki işsiz sayısı 133 bin kişi arttı. Böylece toplam sayı 2 milyon 981 bin kişi oldu.

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2026 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 133 bin kişi artarak 2 milyon 981 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,3 puan artarak %8,5 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %6,9 iken kadınlarda %11,6 olarak tahmin edildi.

İSTİHDAM ORANI %48,2

İstihdam edilenlerin sayısı 2026 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 153 bin kişi artarak 32 milyon 158 bin kişi, istihdam oranı ise 0,2 puan artarak %48,2 oldu. Bu oran erkeklerde %65,6 iken kadınlarda %31,1 olarak gerçekleşti.

İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI %52,6

İşgücü, 2026 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 286 bin kişi artarak 35 milyon 139 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,3 puan artarak %52,6 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %70,5 iken kadınlarda %35,2 oldu.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI %15,8

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,4 puan artarak %15,8 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %12,8, kadınlarda ise %21,8 olarak tahmin edildi.

HAFTALIK ORTALAMA FİİLİ ÇALIŞMA SÜRESİ 42,5 SAAT

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2026 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre aynı seviyede kalarak 42,5 saat olarak gerçekleşti.

ATIL İŞGÜCÜ ORANI %29,9

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2026 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 0,1 puan artarak %29,9 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %19,2 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı %20,6 olarak tahmin edildi.

