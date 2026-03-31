Petrol fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle 1 ayda 13 kez zamlanan akaryakıta bir zam daha geliyor. Bu gece yarısı itibarıyla motorinin litresinde büyük bir artış olacak. Zammın ardından 14 şehirde motorin 80 lirayı aşacak. İşte detaylar...

ABD, İsrail ve İran arasındaki savaş 1 ayı aşkın süredir devam ediyor. İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasıyla petrol fiyatlarındaki yükseliş, akaryakıta zam üstüne zam olarak yansımaya devam ediyor.

AKARYAKITA 1 AYDA 13 ZAM

Savaş öncesi 70 dolar seviyesinde bulunan brent petrol 110 doları aşarken, 1 aylık savaş döneminde akaryakıta 13 kez zam, 2 kez indirim yapıldı. Bu dönemde benzinin litresi 59 liradan 63 liraya, motorinin litresi ise 61 liradan 76 liraya yükseldi. Bu gece yarısı ise akaryakıta yeni bir zam daha geliyor.

Akaryakıta 1 ayda 14. zam! İşte motorinin 80 lirayı aşacağı şehirler

MOTORİNİN FİYATI BİR KEZ DAHA ARTIYOR

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, motorinin litresi 1 Nisan itibarıyla 2 lira 52 kuruş artacak. Zammın ardından Batı'daki şehirlerde 80 lira sınırına dayanacak, Doğu'daki şehirlerde ise 80 lirayı aşacak.

31 MART GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

ŞEHİR BENZİN MOTORİN OTOGAZ İstanbul Avrupa 62.52 74.87 30.49 İstanbul Anadolu 62.38 74.73 29.89 Ankara 63.49 76.00 30.37 İzmir 63.76 76.27 30.29

14 ŞEHİRDE MOTORİN 80 LİRAYI AŞACAK

Türkiye'de en pahalı akaryakıtın satıldığı Hakkari'de motorinin litresi 80 lirayı aşacak. Hakkari'de motorin 80 lira 24 kuruşa çıkacak.

Motorinin 80 lirayı aşacağı şehirler şöyle:

Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak, Tunceli, Van.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

