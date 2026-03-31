Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), FETÖ soruşturması kapsamında 2016 yılında el konulan İstikbal Mobilya'yı satışa çıkardı. 12 Mayıs tarihinde ihaleye çıkacak ünlü şirket için 16,5 milyar TL muhammen bedel isteniyor. İşte ihale detayları...

Hazine mülkiyetinde bulunan İstikbal Mobilya Sanayi ve Ticaret AŞ’nin tamamı bir kez daha satışa çıkarıldı. Daha önce de satışa çıkarılan ancak uygun teklif gelmeyen İstikbal Mobilya, kapalı teklif isteme ve açık artırma yöntemi ile ihaleye çıkacak.

FETÖ nedeniyle el konmuştu! İstikbal Mobilya satışa çıktı, işte istenen ücret

MUHAMMEN BEDEL 16,5 MİLYAR TL

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilana göre, ihale 12 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek. 16.5 milyar TL muhammen bedel istenen İstikbal Mobilya için 11 Mayıs tarihine kadar teklif verilebilecek.

İSTİKBAL MOBİLYA İHALE DETAYLARI Muhammen Bedel 16.500.000.000 TL Veri İnceleme Tarihi 01.04.2026 - 08.05.2026 İhaleye Katılım Teminatı 825.000.000 TL Son Teklif Verme Tarihi 11.05.2026 Şartname Ücreti 300.000 TL İhale Tarihi 12.05.2026 Veri İnceleme ve Tesis Ziyaret Ücreti 2.500.000 TL Açık Artırma Tarihi 12.05.2026

İHALEYE KATILIM TEMİNATI 825 BİN TL

İhaleye katılım teminatı 825 bin TL, şartname ücreti 300 bin TL, veri inceleme ve tesis ziyaret ücreti 2.5 milyon TL olarak belirlendi. İhale, 12 Mayıs saat 10.00'da TMSF’nin İstanbul Esentepe’deki binasında gerçekleştirilecek.

