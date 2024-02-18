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    • Haberler > Ekonomi > Türk dizileri dünyanın gönlünü fethediyor! 170 ülkeden 750 milyon izleyici

    Türk dizileri dünyanın gönlünü fethediyor! 170 ülkeden 750 milyon izleyici

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Türk dizileri dünyanın gönlünü fethediyor! 170 ülkeden 750 milyon izleyici
    Türk Dizileri, Kültür Ve Turizm Bakanlığı, Haber

    Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Almanya'nın başkenti Berlin'de Türk dizi sektörüne ilişkin açıklamalarda bulundu. Türk dizi-film sektörünün ihracatta dünyada ilk 5'te yer aldığını belirten Mumcu, "Dizilerimiz bugün Amerika’dan Rusya’ya, Uzak Doğu’dan Latin Amerika’ya kadar dünya genelinde 170’ten fazla ülkede yayımlanıyor ve yaklaşık 750 milyon kişiye ulaşıyor" dedi.

    Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Almanya’nın başkenti Berlin’de devam eden 74. Uluslararası Berlin Film Festivali (Berlinale) kapsamında temaslarda bulundu.

    Değerlendirmesinde Mumcu, Türk dizilerinin dünyanın dört tarafında izlendiğine işaret ederek “Dizilerimiz bugün Amerika’dan Rusya’ya, Uzak Doğu’dan Latin Amerika’ya kadar dünya genelinde 170’ten fazla ülkede yayımlanıyor ve yaklaşık 750 milyon kişiye ulaşıyor. Türk dizi-film sektörü ihracatta dünyada ilk 5 ülke arasında yer alıyor. Türk dizileri satıldığı bölgelerde Türkiye’nin, Türk kültürünün tanıtılması anlamında büyük bir etkiye sahip” dedi.

    İSTANBUL'DA 'DİZİ VE TV İÇERİK FUARI' DÜZENLENECEK

    Dizilerin Türkiye’nin dünya nezdindeki bilinirliğine de önemli katkı sağladığını belirten Mumcu, “Dolayısıyla biz de etkisi böylesine büyük olan dizi sektörümüz ile işbirliğinde önemli çalışmaları hayata geçiriyoruz. Dünyanın en önemli dizi ve içerik fuarları arasında yer alan MIPCOM, MIPTV, ATF Singapur, Content Amerika ve Dubai Dizi ve İçerik Fuarı gibi etkinliklerde ülke standı açılmasına destek veriyoruz ve dizilerimizi tüm dünyaya sunuyoruz” dedi.

    Türk dizileri dünyanın gönlünü fethediyor! 170 ülkeden 750 milyon izleyici

    Mumcu, bunun yanında dizi içeriği alanında dünyanın en önde gelen ülkelerinden biri olan Türkiye’de bu konuda bir fuar yapılması gerektiği düşüncesiyle çalışmalara başladıkları bilgisini paylaşarak, “İnşallah 2025 yılında İstanbul’da bir Dizi ve TV içerik Fuarı düzenleyeceğiz. Bu organizasyonun alanındaki en önemli etkinliklerden birisi olacağını düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

    "SİNEMA SEKTÖRÜNE 278 MİLYON TL DESTEK SAĞLADIK"

    Sinema salonlarının salgın sürecinde uzun süre kapılarını kapatmak zorunda kaldığını ve tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de izleyici sayısında büyük düşüş yaşandığını anımsatan Mumcu, “Bu süreçte salonlarımızın faaliyetlerini sürdürebilmesi amacıyla sinema salonlarına 32 milyon TL destek sağladık. Bunun yanında yüzde 10 oranındaki ‘Eğlence Vergisini’ Hazine ve Maliye Bakanlığımız işbirliğinde yüzde 0’a indirdik ve bu sayede 2023 yılında sektöre 278 milyon TL destek sağlamış olduk.” dedi.

    Türk dizileri dünyanın gönlünü fethediyor! 170 ülkeden 750 milyon izleyici

    "İZLEYİCİ SAYISININ ARTMASI İÇİN DÜZENLEME GETİRDİK"

    Mumcu, bunun yanında sinema izleyici sayısının artırılması amacıyla bir mevzuat değişikliğine gittiklerine ve iki yeni indirimli bilet türü ihdas ettiklerine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

    “Bu sayede özel kurumların indirimli bilet almasının önünü açtık. Bu düzenlemenin 2024 yılı izleyici sayısına önemli katkı sağlayacağını değerlendiriyoruz. Sinema sektörümüz bu yıla çok iyi başladı. İzleyici sayısı, Şubat 2024 tarihi itibarıyla geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 34 artış gösterdi. 2024 yılında önceki yıla göre yüzde 30 artışla 40 milyon izleyiciyi aşacağımızı öngörüyoruz. İnşallah sektörümüzle birlikte güzel bir yıl geçireceğiz.”

    "HOLLYWOOD FİLMLERİ ÇEKİMLERİNİ TÜRKİYE'DE YAPMAK İSTİYOR"

    Bakan Yardımcısı Mumcu, Berlinale kapsamında yabancı film yapımlarının Türkiye’de çekilmesi ile ilgili çalışmalara da değinerek, Türkiye’nin zengin tarihi ve doğal güzellikleriyle baştan başa doğal plato özelliğine sahip olduğunu vurguladı. Mumcu, şunları kaydetti:

    “300’e varan güneşli gün sayısı, çeşitli çekim mekanları, rekabetçi fiyat avantajı, gelişmiş teknik altyapısı, tecrübeli ve nitelikli işgücü ve teşvik sistemiyle film yapımcılarına çok önemli avantajlar sunuyor. Biz de bu avantajların yanında ülkemizin rekabet gücünü artırmak amacıyla ülkemizde film çekecek olan yabancı film yapımcılarının Türkiye’de harcadıkları tutarın yüzde 30’una kadarını iade alabileceği 'Yabancı Film Yapım Desteği'ni hayata geçirdik.”

    Türk dizileri dünyanın gönlünü fethediyor! 170 ülkeden 750 milyon izleyici

    Guy Ritchie, Jason Statham, Hugh Grant, Josh Hartnett, Henry Cavill, Salman Khan gibi dünya starlarının yer aldığı çok önemli yapımların Türkiye’de çekildiğine dikkati çeken Mumcu, “Çok sayıda Hollywood filmi çekimlerini ülkemizde geçekleştirmek istiyor.İnşallah önümüzdeki dönemde çok sayıda yapımı Türkiye’de ağırlayacağız.” diye konuştu.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Anadolu Ajansı
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