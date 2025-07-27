Türk savunma sanayisinin üretim üssü! Hem ekonomiye hem güvenliğe katkı sağladı

Kırıkkale merkezli yerli savunma sanayi firması Sinerji A.Ş., IDEF 2025 Fuarı’nda sergilediği ürünlerle büyük ilgi gördü ve üst düzey devlet yetkililerinden takdir topladı. Firma, Portekizli bir şirketle 40x53 mm bombaatar mühimmatı üretimi için stratejik iş birliği anlaşması imzaladı. AR-GE odaklı çalışmaları ve ihracat potansiyeliyle Sinerji A.Ş., hem Türkiye’nin güvenliğine hem de ekonomisine katkı sunmaya devam ediyor.

Türkiye'nin savunma sanayindeki başarıları her geçen gün katlanarak devam ediyor.

Ülkemizin savunma sanayisinde stratejik üslerinden biri haline gelen Kırıkkale'de, MKE'nin yanı sıra, yerli savunma sanayi firması Sinerji A.Ş., geliştirdiği ürünlerle dikkatleri üzerine çekiyor. Özellikle AR-GE çalışmalarıyla öne çıkan firma, hem iç güvenlik güçlerine hem de dost ülkelere yönelik ihracat potansiyelini artırdı.

SADECE GÜVENLİĞE DEĞİL EKONOMİYE DE KATKI

Sinerji A.Ş., katılım sağladığı IDEF 2025 Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nda sergilediği ürünlerle büyük ilgi gördü.

Yerli üretim gerçekleştiren firma, sektöre sağladığı teknoloji, istihdam ve ihracat desteğiyle savunma ekosisteminin stratejik aktörleri arasında yer aldı. Uluslararası arenada rekabet edebilen savunma ürünleriyle yalnızca Türkiye'nin güvenliğine değil, aynı zamanda ülke ekonomisine de katkı sunan firma; özgün AR-GE çalışmaları ve yüksek yerli katkı oranıyla savunma sanayiinde yerlileşmenin güçlü temsilcilerinden biri olarak öne çıkıyor.

ÜST DÜZEY İSİMLERDEN TAKDİR TOPLADI

IDEF 2025 Fuarı kapsamında Sinerji A.Ş.'nin standını ziyaret eden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, firmanın geliştirdiği ürünler hakkında bilgi aldı. Bakan Fidan, firmanın üretim kapasitesi, yenilikçi yaklaşımı ve uluslararası pazarlardaki başarısını takdirle karşıladı.

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ise savunma sanayi alanında yerli üretim yapan firma yetkililerine teşekkür etti. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da beraberindeki heyetle gerçekleştirdiği ziyarette, Sinerji A.Ş.'nin savunma sanayisine sunduğu yüksek performanslı ürünleri yerinde inceledi.

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Fuarın dördüncü gününde Sinerji A.Ş., Portekizli savunma firması ile 40x53 mm bombaatar mühimmatı üretimi için AR-GE ve teknoloji paylaşımına dayalı önemli bir iş birliği anlaşmasına imza attı. Bu mühimmatın, dünyada 155 mm top mühimmatından sonra en çok rağbet gören ürünlerden biri olduğunu belirten Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Duman, projenin hem Kırıkkale'ye hem de Türkiye'ye değer katacağını ifade etti.

Duman ayrıca, bu mühimmatın yalnızca bir başlangıç olduğunu, gelen yoğun siparişler ve ürünün çeşitlendirilebilir yapısı sayesinde yeni projelerin de kapısının aralandığını vurguladı. Firmanın başarıları, Kırıkkale'nin savunma sanayisindeki yerini daha da güçlendirirken, Türkiye'nin yerli ve millî savunma kabiliyetlerinin geldiği noktayı da gözler önüne serdi.