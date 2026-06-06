Genç nüfusun artması için tedbirler alınması gerektiğini ve yeni evlenecek çiftlere sahip çıkılması gerektiğini vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, önemli bir çağrı yaptı. 550 bin çiftin bu yıl evlenmesini beklediklerini belirten Palandöken, gençlere desteğin artırılması gerektiğini söyledi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, genç nüfusun artması için bazı tedbirler alınması gerektiğini söyledi.

Ekonomik sebepler dolayısıyla düğünlerin artık boyut değiştirdiğine dikkati çeken Palandöken, "Şimdi düğünler oda düğününe döndü. Ya belediyeye gidiliyor veyahut işte 8-10 tane arkadaşıyla bir kafede nikah kıyarak istedikleri evlilik akdi yerine getiriliyor. Çünkü bir düğünün maliyeti 1-1,5 milyon lira yemekli düğünler. Diğer düğünlerde de maliyet üç aşağı beş yukarı. Dolayısıyla artık salon düğünleri, salon işletmecileri dünya kadar masrafla yapmış oldukları o salonları artık atıl. Bu sene 10 tane düğün alırsak çok şükür diyor. Artık kimisi diyor evinde kimisi belediyede nikah salonunda bu işleri bitiriyor. Eski düğünler yok" diye konuştu.

Türkiye nüfusu risk altında! Genç nüfus yaşlanıyor

"GENÇLERE DÜĞÜN VE KONUT TEŞVİKİ İÇİN YENİ MODELLER GEREKLİ"

Gençlerin evlenmesi ve genç nüfusun artması için tedbirler alınması gerektiğini söyleyen Palandöken, "550 bin çiftimizin bu yıl evlenmesini bekliyorduk. Ülkemizde yaşlanan nüfus gençlerin evlenmediği süreç içerisinde de o nüfusun gençleşmesi tek medarı iftarımız ülkemizdeki genç nüfus oluşumunda çöküşü var. Bunun için 2-3 tane tedbir yeterli olacak. Bir, bu evliliğe teşvik için özellikle en korktukları şey kira. Aldığım maaş kiraya yetmiyor ben nasıl evleneyim. İşte onun için evvela konutlarda gençler için bir kontenjan ayrılması lazım. Bunlar evlenecek çiftlere tahsis edilecek hem genç nüfusun evlenmesine teşvik olacak. İkincisi mobilya sektörü olsun ağaç sektörü olsun bunlara promosyon olarak. Bu ülkemizin dinamizmi için gerekli. Yani bu gençler evlenmediği sürece nüfus gençleşmeyecek" şeklinde konuştu.

"EVLİLİK MÜESSESESİ BİRLİĞİN VE YUVA KURMANIN SEMBOLÜDÜR"

Evlenecek çiftlere sahip çıkılması çağrısında bulunan Palandöken, "Aile bütünlüğünün korunması için Aile Bakanlığı'na da aynı şekilde görevler düşüyor. Verilen teşvikler, verilen destekler böyle 50-100 bin lirayla hiçbir şey olmadığını, sadece arkadaş yemeğine gidecek parayla insanların cesareti olmuyor. Onun için gençlerimize sahip çıkmamız için. Birincisi tabi devletimizin bunlara tanıyacağı promosyonlar veyahut bunların geleceğiyle ilgili konutlar. Yoksa ülkemizdeki bu sıkıntı günden güne çok kötü boyutlara ulaşacak. Çünkü evlilik müessesesi biliyorsun birliğin, beraberliğin, yuva kurmanın yuvası. Herkesin, her gencin buna hakkı var" ifadelerini kullandı.

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