Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Türkiye tarımsal hasılada Avrupa birincisi oldu

Türkiye tarımsal hasılada Avrupa birincisi oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Türkiye tarımsal hasılada Avrupa birincisi oldu

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Avrupa ülkelerinin tarımsal hasıla verilerinin açıklanmasıyla gözler Türkiye'ye çevrildi. Türkiye, 2023 yılında elde edilen 68,5 milyar dolarlık tarımsal hasıla ile Türkiye, Avrupa'da birinci, dünyada ise ilk on ülke arasında yer aldı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "2023 yılında elde edilen 68,5 milyar dolarlık tarımsal hasıla ile Türkiye, Avrupa'da birinci, dünyada ise ilk on ülke arasında yer aldı" dedi.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından FAO ve Dünya Bankası verilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye tarımsal hasılada Avrupa birincisi oldu - 1. Resim

Bakan Yumaklı paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"Çiftçilerimizin alın teri, ülkemiz ekonomisine değer katmayı sürdürüyor. FAO ve Dünya Bankası verilerine göre, 2023 yılında elde edilen 68,5 milyar dolarlık tarımsal hasıla ile Türkiye, Avrupa'da birinci, dünyada ise ilk on ülke arasında yer aldı. Bu başarıda emeği geçen tüm sektör paydaşlarımızı gönülden kutluyorum."

Türkiye tarımsal hasılada Avrupa birincisi oldu - 2. Resim

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Bu yarışma çok tartışılır! 370 kedi öldürdüler, birinciye ödül verdiler
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
4 kat arttı! Üretici ile market arasında en fazla fiyat farkı kirazda  - EkonomiTezgaha gelene kadar fiyat 4 katına çıkıyorKöprü ve otoyol ücretlerine zam iddiasına yalanlama - EkonomiKöprü ve otoyol ücretlerine zam mı geliyor?3 Temmuz tarihine dikkat! Benzin, motorin, oto gaz ve sigaraya ÖTV zammı geliyor - EkonomiBenzin, motorin, oto gaz ve sigaraya çok büyük zam geliyorİstanbul'un enflasyonu belli oldu - Ekonomiİstanbul'un enflasyonu belli olduAçlık ve yoksulluk sınırı açıklandı! - EkonomiAçlık ve yoksulluk sınırı açıklandı!Memur ve emekli zammını belirleyecek! Ekonomistlerden haziran ayı enflasyonu tahmini - EkonomiEkonomistlerden haziran ayı enflasyon tahmini
Sonraki Haber Yükleniyor...