Türkiye’de ilk defa Yenidoğan Tüneli’nde kullanıldı! Zaman ve yakıt tasarrufu da sağlayacak

8 Aralık 2023 11:15 - Güncelleme Tarihi: 8 Aralık 2023 12:07

Editör: Ayşegül Yağız / Kaynak: Anadolu Ajansı

Sivas Valiliği, Sivas-Malatya kara yolunda özellikle kış aylarında sürücülerin kabusu olan Yağdonduran Geçidi'nde, güvenli geçişi sağlayacak Yağdonduran Tüneli’nin hizmete açıldığını duyurdu.

Son teknoloji ile 2016 yılında yapımına başlanan Yenidoğan Tüneli "Türkiye’de ilk kez uzaktan kontrollü yangın söndürme sistemi” ile büyük bir kolaylık sağlarken, çok sayıda kamera ile izleniyor.

""DAHA GÜVENLİ, DAHA KONFORLU VE DAHA HIZLI"

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, tünelin hayırlı olmasını dileyerek "Burası, özellikle kış şartlarında vatandaşlarımız için zorlu bir geçitti. Zaman zaman can kaybının yaşandığı kazalar da oluyordu. Artık bu geçit kolay bir şekilde aşılabilecek. Vatandaşlarımız daha güvenli, daha konforlu ve daha hızlı bir şekilde seyahat edebilecek." ifadelerini kullandı.

YOL 2 KİLOMETRE KISALACAK

Tünel sayesinde araçların yakıt ve zamandan tasarruf edeceğini vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti:

"Yol, tünelle birlikte yaklaşık 2 kilometre kısalmış durumda, seyahat süresi de yine yaklaşık 10 dakika daha azaldı. Bu tüneli kullanacak tüm vatandaşlarımıza kazasız ve güvenli yolculuklar diliyorum. Bu yatırımı ilimize kazandıran başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerimi ve şükranlarım sunuyorum."