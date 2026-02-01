Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Başkanı Muhammed Zeki Durak, 2025’in sınai mülkiyet alanında “atılım yılı” olduğunu açıkladı.

Elde edilen sonuçların Türkiye’nin “Millî Teknoloji Hamlesi” vizyonunun somut çıktıları olduğunu vurgulayan Durak, geçen yıl 11 bin 394 yerli patent, 3 bin 927 yerli faydalı model, 164 bin 657 marka, 40 bin 258 tasarım ve 521 coğrafi işaret dâhil olmak üzere toplam 220 bin 757 sınai mülkiyet başvurusu yapıldığını belirtti. Durak, 2025 yılı boyunca 3 bin 738 patent, 1.835 faydalı model, 113 bin 722 marka, 41 bin 362 tasarım ve 125 coğrafi işaret olmak üzere 160 bin 782 sınai mülkiyet hakkının tescil edildiğini bildirdi.

Türkiye’nin dünyada yerli patent başvurularında 10’uncu, yerli marka başvurularında 6’ncı ve yerli tasarım başvurularında 3’üncü sırada yer aldığını da ifade eden Durak “2013-2023 döneminde toplam 8 ürün tescil edilirken, 2025’te 15 yeni ürün tescil edilerek AB’deki tescilli coğrafi işaret sayısı 44’e ulaştı” dedi. 2025’te AB nezdinde tescil edilen coğrafi işaretler; Silifke yoğurdu, Aydın memecik zeytini, Aydın çam fıstığı, Erzincan tulum peyniri, Afyon pastırması, Afyon sucuğu, Antep fıstık ezmesi, Mut zeytinyağı, Kırkağaç kavunu, Hatay kaytaz böreği, Gaziantep lahmacunu, İpsala pirinci, Bursa kestane şekeri, Yenice ıhlamur balı ve Maraş çöreği olarak sıralandı.



