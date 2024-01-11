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    Türkiye'nin ekonomi programına büyük güven! Dış finansman 8,8 milyar dolara ulaştı

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçen yıl uluslararası kuruluşlardan Türkiye'deki çeşitli sektörlere sağlanan dış finansman tutarının 8,8 milyar dolara çıktığını açıkladı. Şimşek, "Sağlanan bu kaynaklar, hem Türkiye'ye hem de şeffaflık, tutarlılık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik ilkelerini esas alan programımıza duyulan güvenin bir göstergesidir" dedi.

    Türkiye&#039;nin ekonomi programına büyük güven! Dış finansman 8,8 milyar dolara ulaştı
    Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Bakan Şimşek, Türkiye'ye yönelik dış kaynak akışına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Dış finansman kuruluşlarından, ülkedeki kurumlara proje finansmanı kapsamında kaynak sağlamaya devam ettiklerini vurgulayan Şimşek, bu kaynaklarla Kahramanmaraş merkezli depremlerin yol açtığı hasarların giderilmesine aracılık ettiğini söyledi.

    Şimşek, 19-22 Aralık 2023 döneminde deprem bölgesinde faaliyet gösteren işletmeleri desteklemek amacıyla yaklaşık 640 milyon dolar kaynak sağlandığı bilgisini verdi.

    DERPEM BÖLGESİ İÇİN KULLANILACAK

    Bakan Şimşek, bu kapsamda İslam Kalkınma Bankasından Türkiye Sınai Kalkınma Bankasına (TSKB) sağlanan 100 milyon dolarlık finansmanın, depremlerden etkilenen illerdeki ekonomik faaliyetlerin yeniden canlandırılması ve güçlendirilmesi odaklı yatırımların finansmanı için kullanılacağını söyledi.

    Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansından (JICA) sağlanan 20 milyar Japon yeni tutarındaki finansmanın da Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından kullanılacağını aktaran Şimşek, bu kaynağın depremden etkilenen illerde mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin sermayelerini desteklemek amacıyla değerlendirileceğini ifade etti.

    Şimşek, ayrıca Japonya Uluslararası İşbirliği Bankasından (JBIC) Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB) ile TSKB'ye 200'er milyon dolar olmak üzere 400 milyon dolar finansman sağladıklarına dikkati çekerek, "Bu kaynak depremlerden etkilenen illerimizdeki ekonomik faaliyetlerin yeniden canlandırılması ve güçlendirilmesi odaklı, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, su ve atık yönetimi yatırımları ile ileri teknoloji destekli enerji verimliliği yatırımlarının finansmanına yönelik kullanılacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

    TÜRKİYE'NİN EKONOMİ PROGRAMINA GÜVENİ GÖSTERİYOR

    Uluslararası kuruluşlar, hükümet kuruluşları, ihracat kredi kuruluşları ve ticari kreditörlerden geçen yıl ülkedeki çeşitli sektörlere sağlanan kaynağın 8,8 milyar dolara ulaştığını belirten Şimşek, şunları kaydetti:

    "Bu kaynağın 2,8 milyar dolarlık kısmı deprem bölgesinin kalkındırılması amacıyla sağlandı. Sağlanan bu kaynaklar, hem Türkiye'ye hem de şeffaflık, tutarlılık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik ilkelerini esas alan programımıza duyulan güvenin bir göstergesidir."

     

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Bakan ŞimşekTürkiyeEkonomi
    Haberler > Ekonomi > Türkiye'nin ekonomi programına büyük güven! Dış finansman 8,8 milyar dolara ulaştı
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