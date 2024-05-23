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Haberler > Ekonomi > Türkiye'nin ilk 2'sinde! Tarlada kilosu 7 TL'ye satılıyor

Türkiye'nin ilk 2'sinde! Tarlada kilosu 7 TL'ye satılıyor

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Amasya, Tarım, Haber

Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Amasya’da erkenci soğan hasadı başladı. Türkiye’de soğan üretiminde 2. sırada bulunan kentte bu yıl 428 bin tondan fazla soğan rekoltesi bekleniyor. Soğanın tarlada kilosu 7 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor.

79 bin dekar alanda soğan tarımı yapıldığını belirten Amasya İl Tarım ve Orman Müdürü Gürol Çetin, “Türkiye’de soğan üretiminde 2'nci sıradayız. Üretimin yüzde 13’ünü sadece Amasya karşılıyor. Bu yıl 428 bin 500 ton rekolte bekliyoruz. Verim gayet güzel. İnşallah üreticilerimiz için bereketli bir yıl olur” dedi.

Türkiye'nin ilk 2'sinde! Tarlada kilosu 7 TL'ye satılıyor - 1. Resim

Türkiye'nin dört bir yanına gönderilen Amasya soğanının dış pazarda da alıcısının olduğuna değinen Çetin, “Orta Doğu ülkelerine ürün gönderiyoruz. Avrupa ülkelerine de zaman zaman ürün gönderilmekte” diye konuştu.

ÜRETİMCİDEN TAVSİYE

Uzun yıllardır soğan üretimi yapan Oluz Köyü Muhtarı Sami Baş ise “Soğanımız kesildiğinde gözleri yaşartmaz. Tatlı soğandır. Herkese tüketmelerini tavsiye ediyorum” şeklinde konuştu.

Türkiye'nin ilk 2'sinde! Tarlada kilosu 7 TL'ye satılıyor - 2. Resim

Artan maliyetler karşısında üretimi sürdürdüklerine işaret eden Baş, “Üretmeye devam ediyoruz. Devletimize, milletimize faydalı olmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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