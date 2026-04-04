Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı kuruluşlar ile Türkşeker öncülüğünde üretimi yapılan ürünlerin ve kadın kooperatiflerinin ürettiği ürünlerin yer aldığı 'ekolojik market'lerin ilki, pilot il olarak belirlenen Kastamonu'da açıldı. "Doğal, sağlıklı ve güvenilir gıda" sloganıyla hayata geçirilen proje kapsamındaki ilk ekolojik market, Kastamonu il merkezinde hizmet vermeye başladı. Markette doğal ve sağlıklı ürünlerin satılması ve kadın kooperatiflerine destek sağlanması amaçlanıyor. Açılışın ardından vatandaşlar uygun fiyattan satışa sunulan ürünlerden alma fırsatı buldu.

"BÜTÜN TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLSUN"

Açılış töreninde konuşan Kastamonu Valisi Meftun Dallı, "Ben bütün kalbimle umuyor ve inanıyorum ki bu market kadınlarımızın ürettiği el emeği göz nuru ürünlerin meraklılarıyla, alıcısıyla buluşması noktasında çok güzel bir platform olmakla kalmayacak, aynı zamanda belli bir kalitenin, standardın tutturulup sürdürülmesine katkı verecek. Diliyorum ki bu market başarılı olur. Bütün Türkiye'ye örnek olsun, emsal olsun. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bütün hemşehrilerimi buradan alışveriş yapmaya da davet ediyorum. Atatürk Orman Çiftliği, TİGEM, Çaykur gibi kamu kurumlarımızın da ürünleri uygun fiyatlarla satışa sunulacak" dedi.

"KASTAMONU KADINLARI ÇALIŞKANDIR"

Kastamonu Milletvekili Serap Ekmekci ise, "Şu anda burada kadın emeğinin görünür hale gelmesine tanıklık ediyoruz. Gerçekten kooperatiflerimizin sayın bakanımızın öncülüğünde böyle bir yerde bulunması çok kıymetli bizim için. Kastamonu'nun kadın milletvekili olarak, bir Kastamonulu olarak biliyorum ki Kastamonu kadınları üretkendir, çalışkandır ve sadece bir şey yaptığı zaman sadece bir ürün çıkarmaz ortaya, birlik, beraberlik, kardeşlik, dayanışma çıkartır. Biz de hep beraber bugün bu kooperatiflerimiz eliyle bunu büyütmenin, geliştirmenin gayretindeyiz" diye konuştu.

"TÜM TÜRKİYE'DEKİ NEZİH YERLERDE AÇACAĞIZ"

Türkşeker Genel Müdürü Dr. Muhiddin Şahin, "Kastamonu'da şeker fabrikamız var, çok uzun süredir hizmet veriyor ve buranın en büyük varlıklarından bir tanesi. Şeker fabrikasına olumlu yönde yatırımlar yaptık ve çok daha verimli hale getirdik. Bir de sürpriz yaptık. Bu güzel Kastamonu'nun verimli topraklarının Kastamonu şekerinin de bugün ilk defa lansmanını yapıp, sizlerin hizmetine sunacağız. Bakanımız, çok uzun süredir kadın kooperatiflerinin bir şekilde devreye alınması ve bir şekilde bir yerden başlanıp yürütülmesini istiyordu. Biz de uzun süredir bu binamızı kullanmıyorduk. Buradan başladık. İnşallah Atatürk Orman Çiftliği aracılığıyla tüm Türkiye'deki nezih yerlerde açacağız" şeklinde konuştu.

Açılışa Kastamonu Milletvekili Halil Uluay, Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan ile diğer ilçe belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, il müdürleri ile çok sayıda davetli katıldı.

